Un bărbat din Republica Moldova, căutat de Interpol pentru violență domestică, a fost prins la Vama Albița

Un bărbat de 32 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut de polițiștii de frontieră în Punctul de Trecere Albița, după ce s-a constatat că era căutat prin Interpol pentru a executa o pedeapsă cu închisoarea de șase ani.

Condamnarea a fost pronunțată în Republica Moldova pentru infracțiuni de violență domestică, inclusiv amenințări și rele tratamente aplicate în familie.

Cetățeanul moldovean a fost prins în seara zilei de 24 august, în jurul orei 21:35, când bărbatul s-a prezentat ca pasager într-un microbuz care intra în România.

În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au identificat alerta internațională pe numele acestuia, emisă în vederea arestării.

După reținere, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, pentru aplicarea măsurilor legale necesare.