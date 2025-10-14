Olanda a confiscat producătorul chinez de cipuri sub presiunea SUA

Procedurile judiciare recent publicate relevă faptul că Ministerul Afacerilor Externe olandez și un birou al guvernului american care protejează tehnologia critică a SUA s-au întâlnit în iunie pentru a discuta despre Nexperia, producătorul olandez de cipuri deținut de grupul tehnologic chinez Wingtech.

În cadrul întâlnirii, oficialii americani au declarat că înlăturarea directorului general, fondatorul Wingtech, Zhang Xuezheng, ar fi necesară pentru a scuti compania de controalele americane asupra exporturilor, potrivit Politico.

„Este problematic faptul că CEO-ul companiei este în continuare același proprietar chinez”, au declarat SUA, potrivit procesului-verbal al întâlnirii citat în documentele judiciare. „Este aproape sigur că CEO-ul ar trebui înlocuit pentru a se califica pentru o scutire de pe lista entităților”.

Apariția presiunii din partea SUA vine după ce guvernul olandez a anunțat duminică că a preluat în septembrie controlul asupra Nexperia, cu sediul în Nijmegen, Olanda. Compania a fost achiziționată de Wingtech din China în 2019. Pentru o perioadă de un an, Nexperia nu poate lua decizii importante fără aprobarea explicită a guvernului olandez.

Aukje de Vries, secretarul de stat olandez pentru comerț exterior, a negat că presiunea SUA ar fi influențat poziția guvernului. „Luăm propria noastră decizie în această privință”, a declarat ea reporterilor în timpul reuniunii miniștrilor comerțului din UE, marți, în Danemarca.

Act de interferență excesivă

Nexperia a declarat marți că a fost afectată de controalele la export impuse de SUA la sfârșitul lunii septembrie, ca filială deținută în totalitate de Wingtech, care se află pe „lista entităților” din SUA din decembrie anul trecut. În acea zi, SUA și-au extins regimul de control al exporturilor la filialele (deținute în proporție de cel puțin 50%) ale companiilor care se aflau deja pe listă.

China a ripostat cu propriile controale la export câteva zile mai târziu. Ministerul comerțului a impus controale la export asupra Nexperia China și subcontractanților săi pe 4 octombrie, ceea ce echivalează cu o interdicție de export a anumitor componente fabricate în China, a declarat Nexperia.

Duminică, Wingtech a criticat intervenția olandeză ca fiind „un act de interferență excesivă determinat de prejudecăți geopolitice, nu de o evaluare a riscurilor bazată pe fapte” și a declarat că a solicitat ajutorul guvernului chinez.