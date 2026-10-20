Un extremist de stânga, monitorizat de serviciile secrete franceze, suspectat că a incendiat Primăria din Limoges. A fost arestat

Suspectul a fost capturat marți, 20 octombrie, în jurul orei locale 06:15, în localitatea Val-d’Issoire, din departamentul Haute-Vienne. Operațiunea a fost desfășurată de RAID, unitatea de elită a Poliției Naționale franceze, cu participarea echipei din Bordeaux.

Potrivit Le Figaro, bărbatul este originar din departamentul Creuse și are antecedente penale. O sursă din poliție l-a descris drept „un activist de extremă stânga, deja înscris în lista S”.

Lista S reprezintă un instrument folosit de autoritățile franceze pentru identificarea și monitorizarea persoanelor considerate potențiale amenințări la adresa securității statului.

Ancheta a fost preluată de Subdirecția Antiteroristă a poliției judiciare franceze (SDAT).

Primăria, incendiată în timpul protestelor violente

Incendiul a izbucnit sâmbătă, 17 octombrie, în timpul manifestațiilor împotriva creșterii costului vieții și deteriorării serviciilor publice, care au degenerat în confruntări violente în mai multe orașe franceze.

La Limoges, mai mulți indivizi cu fețele acoperite au spart geamurile primăriei, au pătruns în clădire și au provocat un incendiu. Anterior, o mașină a poliției municipale fusese incendiată în fața instituției.

Flăcările s-au extins rapid la acoperișul clădirii istorice, inaugurată în 1883 și înscrisă pe lista monumentelor istorice. O parte a acoperișului și a turnului s-a prăbușit, iar clădirea a suferit distrugeri majore.

Incendierea primăriei a devenit una dintre imaginile simbol ale violențelor care au cuprins Franța în weekend.

Primarul acuzase extrema stângă că a pregătit atacul

Primarul orașului Limoges, Guillaume Guérin, membru al partidului de dreapta Les Républicains, acuzase încă de duminică grupările radicale de extremă stânga că au organizat atacul asupra instituției.

Într-un interviu acordat publicației Le Monde, edilul a susținut că între 500 și 600 de activiști de extremă stânga s-ar fi infiltrat printre cei aproximativ 5.000 de participanți la manifestația din oraș.

Potrivit acestuia, atacatorii ar fi cunoscut dinainte modalitățile de acces în primărie, ceea ce ar indica o acțiune pregătită, nu un simplu episod spontan de violență.

Peste 2.400 de arestări în Franța

Incendierea Primăriei din Limoges a avut loc pe fondul unui val de manifestații care a cuprins Franța, alimentat inițial de nemulțumirile elevilor privind condițiile din școli și extins ulterior la revendicări privind nivelul de trai și serviciile publice.

Între 550.000 și 800.000 de persoane au participat la manifestațiile de sâmbătă, majoritatea protestelor desfășurându-se pașnic. În mai multe orașe, grupuri violente au atacat magazine, clădiri publice și forțele de ordine.

Până luni, autoritățile franceze anunțaseră aproximativ 2.400 de arestări în legătură cu violențele din weekend.

Premierul Sébastien Lecornu a condamnat atacurile asupra instituțiilor publice și a promis reconstruirea Primăriei din Limoges.

Duminică, mii de locuitori și reprezentanți ai autorităților locale s-au adunat în oraș pentru a condamna distrugerea clădirii istorice.