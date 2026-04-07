Prima pagină » Știri externe » Un ministru iranian îndeamnă populația să formeze „lanțuri umane” în jurul centralelor electrice

Un ministru iranian îndeamnă populația să formeze „lanțuri umane” în jurul centralelor electrice

Ca răspuns la amenințările lui Donald Trump de a distruge podurile și centralele electrice din Iran, un ministru însărcinat cu Sportul și Tineretul a îndemnat populația, într-un videoclip, să își folosească propriile corpuri drept barieră.
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
07 apr. 2026, 13:03, Știri externe

În loc să îndemne populația să stea acasă pentru a se proteja, autoritățile iraniene au optat în mod evident pentru cel mai rău scenariu: folosirea acestora drept scuturi umane, potrivit Le Figaro.

Confruntat cu ultimatumul lui Donald Trump, care promitea distrugerea podurilor și a infrastructurii electrice civile dacă Iranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz până miercuri, ministrul adjunct iranian al Tineretului și Sportului are o soluție radicală. Într-un videoclip postat pe X marți, Alireza Rahimi face apel la „tineri”, „artiști” și „sportivi” să participe la un „lanț uman” masiv la ora când expiră ultimatumul pentru un „viitor mai bun”, în special în apropierea centralelor electrice ale țării.

Un artist iranian s-a grăbit să răspundă apelului

Potrivit BFMTV, primul artist iranian, Ali Ghamsari, a răspuns deja favorabil apelului guvernului, stând în fața uneia dintre centralele nucleare ale țării.

Într-o postare publicată pe X în această dimineață, președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat că „peste 14 milioane de iranieni” s- au declarat „până acum” pregătiți să „își sacrifice viața în apărarea Iranului” . „Și eu sunt devotat Iranului și îl voi fi mereu”, a scris el. Potrivit agenției de știri Mehr, precum și ziarelor Shargh și Ham Mihan, mai multe explozii au zguduit capitala Iranului, Teheran, marți dimineață.

 

