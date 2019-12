Un nor toxic de fum înconjoară capitala Australiei în urma incendiilor de vegetaţie din ultimele luni. VIDEO

Estul Australiei s-a confruntat cu incendii devastatoare în ultimele trei luni, potrivit oamenilor de ştiinţă, din cauza secetei prelungite şi a încălzirii globale.

Când s-au trezit duminică dimineaţă, locuitorii din Canberra (sud-est) au descoperit că în urma incendiilor o ceaţă toxică a invadat capitala. Sydney a experimentat recent un astfel de fenomen timp de câteva săptămâni.

Condiţiile meteorologice favorabile din ultimele zle le-au permis autorităţilor să controleze o serie de incendii înainte de vântul puternic şi temperaturile ridicate prognozate pentru începutul săptămânii viitoare.

Sun sinking this evening in Belconnen, Canberra. Blanket of smoke. Birds. 😔. pic.twitter.com/DX4QEbVoXP