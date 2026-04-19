Un pilot de curse a murit și șase au fost răniți în calificări în Germania

Conform unui comunicat al organizatorilor, conducerea cursei a oprit imediat competiția în urma incidentului grav, care a implicat șapte piloți, iar serviciile de urgență au ajuns rapid la fața locului. Acestea nu au reușit să-l salveze pe Miettinen, care a fost scos din vehicul și a murit ulterior la centrul medical după ce încercările de resuscitare au fost nereușite, potrivit The Guardian.

„Sunt șocat de ceea ce s-a întâmplat astăzi”, a scris Verstappen, care nu concura în momentul incidentului, într-o postare pe Instagram Stories. „Sportul cu motor este ceva ce iubim cu toții, dar în vremuri ca acestea este o reamintire a cât de periculos poate fi. Transmit sincere condoleanțe familiei și celor dragi ai lui Juha.”

Pilotul a murit la spital

Organizatorii cursei au declarat: „În urma coliziunii dintre mai multe vehicule, conducerea cursei a oprit imediat cursa pentru a permite operațiuni ample de recuperare și salvare. În ciuda sosirii imediate a serviciilor de urgență, medicii de urgență nu au putut să-l salveze pe șoferul implicat, Juha Miettinen, după ce acesta fusese scos din vehicul; șoferul a decedat la centrul medical după ce toate încercările de resuscitare s-au dovedit a fi nereușite.”

„Ceilalți șase piloți implicați au fost duși la Centrul Medical și la spitalele din apropiere pentru examinare preventivă. Niciunul dintre răniți nu este în stare de pericol vital. Cursa nu va fi reluată sâmbătă seara. Gândurile tuturor celor implicați în cursa de 24 de ore de la Nürburgring sunt alături de familia îndurerată a lui Juha Miettinen.”

Organizatorii au confirmat că va fi ținut un minut de reculegere în onoarea lui Miettinen în timpul formării grilei de start, când competiția va fi reluată duminică, la ora 13:00, ora locală.