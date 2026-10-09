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Un politician numit Hitler Mussolini a câștigat alegerile locale din Peru. Povestea numelui său neobișnuit

Un politician cu un nume neobișnuit a câștigat alegerile pentru primărie într-o localitate din Peru. Hitler Mussolini Simeón Flores susține că acesta este numele său real și că i-a fost dat de părinți la naștere.
Un politician numit Hitler Mussolini a câștigat alegerile locale din Peru. Povestea numelui său neobișnuit
Sursa foto: X @BowesChay
Alexandra-Valentina Dumitru
09 oct. 2026, 12:43, Știri externe
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Hitler Mussolini Simeón Flores, candidatul partidului de stânga Ahora Nación, a câștigat alegerile pentru primăria localității Queropalca, din Peru, relatează News.az.

Potrivit Ahora, politicianul a obținut 229 de voturi, reprezentând 34,54% din voturile valabil exprimate. Acesta este considerat câștigătorul scrutinului, deși rezultatul urmează să fie confirmat oficial.

Hitler Mussolini susține că acesta este numele său real

Numele politicianului a atras atenția deoarece reunește numele lui Adolf Hitler, liderul Germaniei naziste, și Benito Mussolini, dictatorul italian și fondatorul fascismului.

Potrivit News.az, Hitler Mussolini Simeón Flores susține că acesta este numele său real și că i-a fost dat de părinți încă de la naștere. Nu este clar însă de ce familia sa a ales numele celor doi dictatori care au marcat istoria celui de-Al Doilea Război Mondial.

Alegeri câștigate la o diferență de numai 25 de voturi

Conform rezultatelor publicate de Ahora, competiția electorală a fost extrem de strânsă.

Partidul Renovación Popular Perú s-a clasat pe locul al doilea, cu 204 voturi (30,77%), iar País para Todos a ocupat poziția a treia, cu 187 de voturi (28,21%).

Astfel, Hitler Mussolini Simeón Flores și-a depășit principalul contracandidat cu numai 25 de voturi.

În total, au fost înregistrate 663 de voturi valabile, din 707 voturi exprimate. Rezultatul definitiv depinde de încheierea procedurilor electorale și de proclamarea oficială a câștigătorului.

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