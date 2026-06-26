Un robot a cerșit, în genunchi, pe o stradă din China. El a spus că nu are bani pentru a-și încărca bateria

Un robot a fost văzut pe o stradă din China implorându-i pe oameni să-l ajute financiar. Potrivit Futurism, incidentul s-a produs în orașul Chengdu din China. Robotul umanoid a avut și o explicație: el avea nevoie de bani pentru a-și încărca bateria care nu ține decât două ore.

Robotul a stat în genunchi și cu mâinile împreunate, apelând la mila trecătorilor. Imaginile au arătat și câțiva trecători care au aruncat fise și bancnote în farfuria din fața robotului.

Robotul cerșetor a devenit viral

Se pare că totul a fost o farsă pusă la cale de o persoană necunoscută. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru gluma stradală. În schimb, imaginile cu robotul cerșetor au devenit virale în mediul online.

Pe aplicația de socializare chineză Rednote au fost făcute numeroase glume pe seama incidentului. Unii au spus că roboții o duc și ei prost în actuala criză mondială, iar alții s-au întrebat dacă „își vor pierde chiar și cerșetorii locurile de muncă în viitor?”.

China, țara roboților

Oricum, robotul care cerșește a scos în evidență boom-ul roboticii din China. Țara a doborât recorduri consecutive pentru implementarea roboticii industriale.

De asemenea, în China se construiesc numeroși roboții umanoizi folosiți în diverse domenii precum producția industrială, marketingul, securitatea și comerțul.