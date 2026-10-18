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Un român din Italia a câștigat 191.800 de euro după ce a ghicit 6 meciuri. Ce vrea să facă acum cu banii

Un român de 30 de ani stabilit în provincia Treviso, Italia, a câștigat 191.800 de euro după ce a ghicit rezultatele a șase meciuri de fotbal. Biletul câștigător a fost jucat pe 12 octombrie, iar tânărul știe deja ce vrea să facă cu banii: să-și achite creditul pentru casă și să cumpere un apartament pe care să-l închirieze.
Un român din Italia a câștigat 191.800 de euro după ce a ghicit 6 meciuri. Ce vrea să facă acum cu banii
Andreea Tobias
18 oct. 2026, 15:24, Știri externe
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Un român de 30 de ani din Pederobba, provincia Treviso, a câștigat 191.800 de euro la pariuri sportive.

Biletul câștigător, jucat pe 12 octombrie, a inclus șase meciuri de fotbal. Câștigul reprezintă un record pentru tutungeria din Cornuda, cu o istorie de 50 de ani.

Tânărul vrea să-și achite creditul ipotecar și să investească restul banilor într-un apartament pe care să-l închirieze.

Câștigurile din pariurile sportive la operatori autorizați în Italia nu sunt impozitate direct la jucător.

Povestea tânărului din provincia Treviso și planul său pentru banii câștigați, într-un material Mediafax Italia.

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