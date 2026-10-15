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Un suedez a fost arestat în Rusia. Este acuzat că plănuia atacuri împotriva unor baze militare

Cetățeanul suedez a fost arestat în regiunea Pskov, lângă granița cu Letonia, potrivit serviciilor de securitate ruse. FSB îl acuză de intrare ilegală în țară pentru a comite atacuri și sabotaj. Identitatea sa nu a fost dezvăluită.
Un suedez a fost arestat în Rusia. Este acuzat că plănuia atacuri împotriva unor baze militare
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
15 oct. 2026, 11:03, Știri externe
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Rusia a anunțat joi arestarea unui cetățean suedez acuzat că a „trecut ilegal” frontiera rusă cu scopul de a pregăti atacuri împotriva unor obiective militare.

Bărbatul, al cărui nume și vârstă nu au fost dezvăluite, a fost arestat în regiunea Pskov (nord-vest), nu departe de granița cu Letonia, potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), așa cum a relatat agenția de știri de stat TASS, citată de Le Figaro. „Acesta mergea în Rusia (…) pentru a comite atacuri și acte de sabotaj care vizau obiective militare”, a declarat aceeași sursă.

 

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