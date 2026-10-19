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Un summit între Trump, Putin și Xi Jinping ar putea avea efectul opus păcii. Avertismentul dur al Ucrainei

O posibilă întâlnire între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei, la care președintele Ucrainei nu ar participa, provoacă îngrijorare la Kiev. Autoritățile ucrainene avertizează că un asemenea summit nu ar aduce pacea mai aproape, ci l-ar putea încuraja pe Vladimir Putin să continue războiul.
Un summit între Trump, Putin și Xi Jinping ar putea avea efectul opus păcii. Avertismentul dur al Ucrainei
Sursa: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
19 oct. 2026, 13:10, Știri externe
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Ucraina a criticat luni propunerile privind organizarea unui summit între președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping, în contextul informațiilor potrivit cărora Kremlinul încearcă să obțină o astfel de întâlnire, relatează The Kyiv Independent.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a avertizat că negocierile privind încheierea războiului ar trebui să includă Ucraina, nu să se desfășoare între Rusia, China și Statele Unite.

„O întâlnire trilaterală între liderii Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei ar putea contribui la încheierea mai rapidă a războiului”, a transmis Sybiha pe platforma X.

„O întâlnire trilaterală între liderii Rusiei, Chinei și Statelor Unite ar avea doar efectul opus: l-ar încuraja pe Putin să continue acest război”, a adăugat ministrul.

Putin ar urmări un acord favorabil Moscovei

Declarațiile vin după ce The Wall Street Journal a relatat că Vladimir Putin dorește să folosească un posibil summit cu Donald Trump și Xi Jinping, fără participarea președintelui Volodimir Zelenski, pentru a obține un acord de pace favorabil Moscovei.

Potrivit publicației, liderul rus ar încerca să profite de îmbunătățirea relațiilor dintre Statele Unite și Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că există discuții privind organizarea întâlnirii, dar a precizat că nu există încă o înțelegere clară asupra reuniunii sau a agendei acesteia.

Conform surselor citate de The Wall Street Journal, Kremlinul a propus organizarea summitului în marja reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programată în perioada 18-19 noiembrie, la Shenzhen, în China.

Secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat, la rândul său, existența unor discuții preliminare.

„Au existat discuții despre o întâlnire”, a declarat Rubio.

„Nu știu dacă s-a stabilit definitiv, dar președintele a fost clar. Își dorește ca războiul dintre Ucraina și Rusia să se încheie”, a adăugat oficialul american.

Mesaj dur al Kievului: Rusia nu este o putere globală, ci o problemă globală

Andrii Sybiha a criticat posibilitatea ca Putin să participe la o reuniune cu liderii american și chinez.

„Invitarea lui Putin la o asemenea întâlnire i-ar alimenta dorința de a-și exagera propria importanță și i-ar conferi un statut pe care nu îl merită”, a afirmat ministrul ucrainean.

„El nu este un lider global, ci un criminal de război. Iar Rusia nu este o putere globală, ci o problemă globală”, a continuat acesta.

Volodimir Zelenski și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a participa la un summit trilateral cu Trump și Putin, organizat într-un loc neutru, pentru negocierea încheierii războiului.

Kremlinul a răspuns însă că Putin ar accepta să se întâlnească cu Zelenski doar la Moscova, respingând astfel, în practică, propunerea ucraineană.

„După orice criteriu pragmatic sau moral, Putin nu are ce căuta la aceeași masă cu președinții Trump și Xi”, a adăugat Sybiha.

Ministrul a subliniat că, în loc să accepte o încetare a focului, Rusia își intensifică atacurile asupra civililor ucraineni.

Tensiuni în relația dintre Washington și Kiev

Discuțiile privind posibilul summit apar într-un context de deteriorare a relațiilor dintre Statele Unite și Ucraina și de apropiere între administrația Trump și Kremlin.

Președintele american a anunțat un acord important privind achiziționarea de motorină rusească și a amânat adoptarea unui pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.

Aceste evoluții au fost însoțite de restricții neașteptate asupra terminalelor Starlink utilizate de armata ucraineană și de presupuse întârzieri în livrarea interceptoarelor Patriot deja plătite printr-o inițiativă NATO. Aceste rachete sunt esențiale pentru apărarea Ucrainei împotriva atacurilor cu rachete balistice rusești.

Trump a evitat, de asemenea, să condamne Rusia pentru continuarea atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene, în ciuda armistițiului energetic anunțat unilateral de liderul american.

În schimb, președintele SUA l-a criticat pe Zelenski, susținând că acesta nu ar dori „să încheie războiul”.

Președintele ucrainean a avertizat că o eventuală poziționare a lui Trump de partea Rusiei l-ar plasa pe liderul american „de partea greșită a istoriei”.

Zelenski a precizat totuși că Statele Unite și Ucraina se află într-o „comunicare constantă” și pregătesc „următorii pași diplomatici”.

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