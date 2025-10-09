Un taifun a provocat ploi puternice în insulele japoneze din sudul orașului Tokyo

Ploile abundente aduse de un taifun au lovit joi insulele japoneze aflate la sud de Tokyo, determinând guvernul să emită avertismente privind posibile alunecări de teren și inundații, scrie AP.

Agenția Kyodo a raportat cantități record de precipitații în unele zone din lanțul de insule Izu, situat la aproximativ 280 de kilometri de capitala Japoniei.

Typhoon Halong made landfall in Hachijojima, Tokyo, Japan, and is currently affecting Japan’s Izu Islands. pic.twitter.com/3qROLZfKOV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 9, 2025

Sute de persoane s-au adăpostit în centrele de evacuare amenajate de autorități.

Un bărbat și-a pierdut viața în orașul Oiso, din prefectura Kanagawa, după ce a fost luat de valuri în timp ce pescuia pe coasta insulei principale Honshu.

Meteorologii avertizează că ploile torențiale vor continua în regiune și în orele următoare, menținând riscul de inundații și de alunecări de teren ridicat.