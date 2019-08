Un tribunal din Roma a decis, în ciuda interdicţiei impuse de vicepremierul Matteo Salvini, că nava cu 160 de migranţi la bord poate intra în apele italiene | VIDEO

Nava de salvare Open Arms a făcut apel la instanţă pentru a i se permite să intre în Italia, motivând că legile maritime internaţionale menţionează faptul că are dreptul de a duce migranţii într-un loc sigur.

Salvini a transmis marţi că va bloca accesul atât navei Open Arms cât şi unei alte nave, Ocean Viking, aparţinând unei misiuni caritabile franceze, care încearcă aducerea a peste 500 de imigranţi pe care i-au luat de pe coasta Libiei sâptămâna trecută.

NGO ships have rescued 507 migrants in the Mediterranean, who remain stranded at sea.