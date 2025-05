Un turn chinezesc vechi de 600 de ani s-a prăbușit parțial într-o zonă turistică

Turnul este o atracție turistică majoră și este situat în provincia Anhui, care se află la o distanță aproximativ 320 kilometri de Beijing, capitala Chinei. Liniștea din jurul sitului a fost, însă, spulberată când sute de țigle au început să alunece de pe acoperiș și să se prăbușească la pământ, generând un nor imens de praf gri.

„Căderea țiglelor a durat un minut sau două”, a declarat un martor ocular pentru Yangcheng Evening News, o publicație chineză.

Biroul local pentru cultură și turism a anunțat că nu au fost înregistrate victime și că „situația este în curs de investigare”.

NEW: The roof of a 650-year-old drum tower in Anhui, China, collapses.

The incident happened at the Fengyang Drum Tower in eastern China. Officials have since launched an investigation.

The structure was first built in 1375 during the Ming Dynasty.

Part of the building was… pic.twitter.com/5Py0YJOGak

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 20, 2025