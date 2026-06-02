Un ucrainean a vrut să ajungă în România, însă o ursoaică l-a ținut captiv într-un copac

Potrivit Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina, în timpul deplasării pe timp de noapte, bărbatul s-a întâlnit cu o ursoaică.

Pentru a evita un posibil atac, acesta s-a urcat într-un copac și a solicitat ajutor. La fața locului au intervenit rapid polițiștii de frontieră din cadrul Detașamentului Mukacevo, transmite TSN.

Până la sosirea echipajelor, animalul părăsise zona. Bărbatul a fost coborât în siguranță din copac și transportat la sediul unității de frontieră.

Autoritățile ucrainene au întocmit pe numele său un proces-verbal contravențional pentru tentativa de trecere ilegală a frontierei.

Traversările ilegale ale frontierei spre România continuă

De la începutul războiului, mii de cetățeni ucraineni au încercat să ajungă în România prin zone greu accesibile de la frontiera de nord. Zona vizată este Munții Maramureșului și de-a lungul râului Tisa. Potrivit Poliției de Frontieră Române, peste 5.400 de cetățeni ucraineni au fost depistați după ce au trecut ilegal frontiera în primele șapte luni ale anului 2025. De asemenea, de la debutul conflictului, aproximativ 30.000 de ucraineni au fost identificați la frontiera de nord a României. Majoritatea au solicitat ulterior o formă de protecție.

Autoritățile române au atras în repetate rânduri atenția asupra riscurilor asociate traversării ilegale a frontierei prin zone montane. În ultimii ani au fost organizate numeroase operațiuni de salvare a unor cetățeni ucraineni. Aceștia au fost surprinși de condițiile meteo severe, epuizare sau accidente produse pe traseele montane de la graniță.

În ultimii ani, salvamontiștii și polițiștii de frontieră din Maramureș au intervenit în numeroase operațiuni de căutare și salvare a unor cetățeni ucraineni surprinși de condițiile meteo nefavorabile sau epuizați după mai multe zile petrecute pe traseele montane. În unele cazuri, intervențiile s-au desfășurat în condiții dificile și au implicat inclusiv elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație.