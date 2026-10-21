Un vicepreședinte al Parlamentului European intră în greva foamei în sprijinul locuitorilor din orașul Oleșki

Vicepreședinta Parlamentului European, Pina Picierno, a anunțat marți că intră în greva foamei pentru a atrage atenția comunității internaționale asupra situației grave a locuitorilor din orașul Oleșki, aflat sub ocupație rusă, în regiunea Herson.

Pina Picierno a explicat că mii de oameni sunt blocați în oraș, fără acces constant la alimente și medicamente, iar evacuarea lor este greu de realizat din cauza minelor.

„În Oleșki, Ucraina, mii de oameni sunt blocați pe un teritoriu ocupat de armata rusă, fără acces constant la alimente și medicamente. Zonele minate fac evacuarea extrem de periculoasă: cei care rămân riscă să moară de foame, iar cei care încearcă să plece își pun viața în pericol. Pentru a atrage atenția internațională asupra acestei situații de urgență, am anunțat intrarea în greva foamei”, a scris vicepreședinta Parlamentului European într-o postare pe X.

A Oleshky, in Ucraina, migliaia di persone sono intrappolate in un territorio occupato dall’esercito russo, senza accesso regolare a cibo e medicine. Le aree minate rendono estremamente pericolosa la fuga: chi resta rischia di morire di fame, chi tenta di andarsene rischia la vita. Per richiamare l’attenzione internazionale su questa emergenza, ho annunciato uno sciopero della fame. Ma questa battaglia non può essere soltanto mia. Chiedo ad associazioni, cittadini e istituzioni nazionali e locali di aderire a questa grande azione nonviolenta. Dobbiamo chiedere una tregua umanitaria immediata, l’ingresso di cibo e medicinali e la possibilità di evacuare in sicurezza i civili che vogliono lasciare la città. Potete aderire cliccando qui https://t.co/rUjM8lN9Fp Con questa mobilitazione vogliamo sostenere l’azione di Papa Leone XIV e di quanti, in queste ore, stanno facendo tutto il possibile per evitare una tragedia umanitaria di proporzioni enormi. La popolazione di Oleshky non può essere abbandonata. È il momento di agire insieme, perché la diplomazia produca risultati concreti e nessuno sia lasciato morire nel silenzio. #saveoleshky 👇 Ne parlo nell’intervista pubblicata oggi su la Repubblica, che trovate qui sotto. — Pina Picierno (@pinapic) October 20, 2026

De asemenea, ea a făcut apel la asociații, cetățeni și instituții naționale și locale să se alăture acestei acțiuni nonviolente, pentru a cere măsuri urgente în sprijinul civililor.

„Trebuie să cerem un armistițiu umanitar imediat, permiterea accesului cu alimente și medicamente, precum și posibilitatea evacuării în siguranță a civililor care doresc să părăsească orașul”, a adăugat Pina Picierno.

Oficialul european a spus că locuitorii din Oleșki nu trebuie abandonați în această situație, cerând noi eforturi pentru ca demersurile diplomatice să ducă la rezultate bune.

„Este momentul să acționăm împreună, astfel încât diplomația să aducă rezultate concrete și nimeni să nu fie lăsat să moară în tăcere”, a declarat aceasta.

În acest context, trupele ucrainene au livrat peste patru tone de ajutoare umanitare locuitorilor din Oleșki, care fuseseră izolați de forțele rusești.

Papa Leon, cerere pentru Zelenski să coopereze cu Rusia pentru a permite accesul ajutoarelor în Oleșki

Anterior, Papa Leon a discutat telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuție în cadrul căreia a îndemnat Ucraina și Rusia să coopereze pentru a permite livrarea ajutoarelor și a alimentelor în orașul Oleșki.

Papa Leon „și-a exprimat speranța că o cooperare între cele două părți va permite livrarea de alimente și ajutoare medicale, precum și evacuarea voluntară și în siguranță a populației civile”, a transmis Vaticanul, luni, într-un comunicat.