Uniunea Europeană deschide porțile summiturilor pentru influenceri, dar cu reguli stricte privind mesajele pro-bloc

Uniunea Europeană vrea să permită influencerilor să participe la acoperirea summit-urilor și a reuniunilor de la Bruxelles, însă doar în anumite condiții legate de modul în care aceștia se raportează la valorile blocului european.

Potrivit unor anunțuri transmise guvernelor naționale la începutul acestei luni și consultate de POLITICO, creatorii de conținut vor putea filma la summituri ale liderilor UE și la unele reuniuni ministeriale, începând din iulie. Totuși, selecția lor va fi foarte controlată.

Statele membre vor decide ce YouTuberi și TikTokeri sunt invitați, însă documentul precizează că nu ar trebui selectate persoane care au „publicat opinii contrare valorilor UE”.

Un alt aspect menționat este că influencerii nu trebuie să aibă „colaborări comerciale semnificative sau de lungă durată”, iar motivul este pentru a nu influența marile branduri, iar participarea lor nu va fi remunerată.

De asemenea, aceștia nu pot deține sau urmări o carieră politică, ceea ce l-ar exclude, de exemplu, pe Fidias Panayiotou, influencer devenit europarlamentar din Cipru, de la acest tip de acreditare.

Ghidul mai cere ca influencerii selectați să aibă o audiență relevantă raportată la populația țării lor și experiență în realizarea de conținut despre politică, în special despre Uniunea Europeană.

Deși planul trebuie încă aprobat complet de statele membre, un diplomat european a declarat deja că îl susține.

„Va trebui să vedem cum se va desfășura situația în ceea ce privește prezența acestor creatori de conținut la fața locului în zilele de ședință ale Consiliului. Ce fel de acces li se va acorda? Ce fel de conținut vor putea genera?”, a declarat diplomatul, sub protecția anonimatului.

În mod normal, accesul în clădirea Consiliului UE de la Bruxelles este rezervat jurnaliștilor acreditați, iar toată această situație a stârnit deja îngrijorări în rândul unor organizații de presă, care consideră că ar putea afecta rolul presei tradiționale.

„Clicurile, vizualizările și impresiile sunt excelente pe TikTok și Instagram. Dar adevărul de bază rămâne: influențatorii prezenți la conferințele de presă și la summituri nu vor fi obligați să dezvăluie cine îi plătește”, a transmis Asociația Internațională a Presei într-un comunicat.

„În schimb, jurnaliștii acreditați de UE nu sunt așteptați să accepte plăți în schimbul scrierii de articole favorabile. Se numește, într-un fel, etică jurnalistică.”, a transmis aceasta.