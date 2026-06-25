UPDATE Bilanț după cutremurele din Venezuela: cel puțin 164 de morți și peste 700 de răniți

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Autoritățile venezuelene au revizuit bilanțul victimelor. Cel puțin 164 de persoane au murit în urma cutremurelor produse în noaptea de miercuri spre joi, a declarat președintele interimar Delcy Rodríguez, potrivit Reuters.

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Bilanțul provizoriu a fost anunțat de președintele interimar Delcy Rodríguez, în timp ce echipele de salvare continuă căutările printre clădirile prăbușite din capitala Caracas, relatează BBC.

Cele două seisme, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, s-au produs la un interval de aproximativ un minut, în vestul capitalei. Mișcările tectonice au fost resimțite și în alte regiuni ale țării, precum și în capitala Columbiei, Bogota.

Operațiunile de salvare continuă

Autoritățile au instituit starea de urgență la nivel național. Salvatorii încearcă să găsească supraviețuitori sub dărâmături, după ce mai multe clădiri s-au prăbușit în Caracas.

Potrivit relatărilor din teren, din unele clădiri distruse se aud în continuare apeluri de ajutor. Alimentarea cu energie electrică este întreruptă în mai multe zone ale capitalei, iar rețeaua de metrou și-a suspendat complet activitatea.

În municipiul Baruta, parte a zonei metropolitane Caracas, două clădiri s-au prăbușit. Primarul localității a anunțat că trei persoane au murit, iar ceilalți locatari au fost evacuați și salvați.

Locuitorii au petrecut noaptea în stradă

Mii de oameni au rămas peste noapte în spații deschise, de teama replicilor și a prăbușirii clădirilor afectate de seisme.

Autoritățile le-au cerut locuitorilor să nu revină în imobile până la finalizarea verificărilor structurale. Mulți dintre cei evacuați așteaptă informații despre rudele și apropiații dispăruți.

Experții avertizează asupra unor noi replici

Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurele s-au produs la limita dintre plăcile tectonice Caraibelor și Americii de Sud, într-o zonă cu activitate seismică intensă.

Specialiștii avertizează că sunt posibile replici puternice în perioada următoare. USGS estima, înainte de apariția primului bilanț oficial, un risc ridicat ca numărul victimelor să crească semnificativ, în funcție de amploarea distrugerilor.

Mesaje de sprijin din partea comunității internaționale

Președintele interimar Delcy Rodríguez a mulțumit liderilor care și-au exprimat solidaritatea cu Venezuela. Printre aceștia se numără președintele SUA, Donald Trump, care a declarat că administrația americană este pregătită să ofere sprijin și a anunțat mobilizarea agențiilor federale pentru o eventuală intervenție.

Mesaje de susținere au fost transmise și de alți lideri internaționali, în timp ce autoritățile venezuelene continuă evaluarea pagubelor și actualizarea numărului victimelor.