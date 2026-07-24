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Urs negru blocat pe un stâlp de electricitate în SUA. Animalul a murit electrocutat înainte să poată fi salvat

Un urs negru a fost găsit blocat în vârful unui stâlp de electricitate de aproximativ 10 metri înălțime, în statul american New Mexico, iar imaginile cu animalul au devenit virale pe rețelele sociale.
Urs negru blocat pe un stâlp de electricitate în SUA. Animalul a murit electrocutat înainte să poată fi salvat
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
24 iul. 2026, 09:25, Știri externe
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Deși autoritățile au fost alertate imediat, încercările de salvare nu au putut fi puse în aplicare din cauza riscului ca ursul să cadă de la înălțime în urma tranchilizării. În cele din urmă, animalul a murit electrocutat înainte de a putea fi salvat.

Incidentul a avut loc în apropierea localității Gladstone, într-o zonă rurală din New Mexico.

Shannon Mullens, aflată în drum pe autostrada Highway 56 spre Oklahoma, a observat animalul cocoțat în vârful stâlpului și a decis să se întoarcă pentru a vedea dacă ceea ce vede este real, scrie The Telgraph.

Imaginile au devenit virale

În imaginile filmate de Shannon Mullens, ursul apare întins în vârful stâlpului, respirând greu și agățându-se cu labele din față, în timp ce cele din spate atârnau de o parte și de alta a structurii.

În timpul filmării, o persoană a apelat serviciul de urgență 911 pentru a anunța prezența ursului.

„Sun să raportez un urs aflat în vârful unui stâlp de electricitate”, i-a spus apelantul operatorului.

Dispecerul a explicat că autoritățile primiseră deja mai multe sesizări și că agenția responsabilă de gestionarea faunei sălbatice fusese informată. Totuși, intervenția era extrem de dificilă.

Specialiștii au precizat că utilizarea unui tranchilizant ar fi fost prea periculoasă, deoarece ursul și-ar fi pierdut imediat echilibrul și s-ar fi prăbușit de la aproximativ 10 metri înălțime. Din acest motiv, apelanții au fost sfătuiți să nu se apropie de animal și să îl lase netulburat.

Final tragic pentru animal

Shannon Mullens a declarat că inițial a crezut că ursul este mort.

„Nu ne venea să credem ceea ce vedeam, așa că ne-am întors să privim mai atent. La început am crezut că ursul era mort, însă când ne-am apropiat am realizat că încă trăia”, a povestit femeia.

Înregistrarea a fost redistribuită ulterior de Departamentul de Interne al Statelor Unite, unde a strâns peste 230.000 de vizualizări și a stârnit numeroase reacții din partea utilizatorilor.

Potrivit reprezentanților Departamentului pentru Faună și Pește din New Mexico, citați de presa americană, autoritățile au încercat să găsească o soluție pentru salvarea animalului. Cu toate acestea, înainte ca intervenția să poată avea loc, ursul a fost electrocutat și a murit.

Cazul a readus în atenție dificultățile cu care se confruntă echipele de intervenție în situațiile în care animalele sălbatice ajung în locuri extrem de periculoase. Specialiștii subliniază că astfel de operațiuni trebuie evaluate cu atenție, deoarece o intervenție grăbită poate pune în pericol atât viața animalului, cât și siguranța salvatorilor.

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