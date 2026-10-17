Valul de proteste se extinde pe glob. Tunisia, scena celei mai mari manifestații împotriva președintelui din ultimii ani

Mii de tunisieni au participat sâmbătă la cel mai mare protest împotriva președintelui Kais Saied din ultimii ani, acuzându-l că subminează democrația și gestionează defectuos economia, relatează Reuters.

Manifestația, organizată de puternicul sindicat UGTT și de organizații ale societății civile, are loc în contextul unei crize economice, al deteriorării serviciilor publice, al întreruperilor repetate de apă și electricitate și al penuriei de medicamente și produse esențiale.

În 2021, Saied și-a extins considerabil puterile, a dizolvat Parlamentul, a demis zeci de judecători și a început să guverneze prin decrete, măsuri descrise de adversarii săi drept o lovitură de stat.

Organizațiile pentru drepturile omului susțin că președintele a intensificat măsurile represive împotriva societății civile, jurnaliștilor și opoziției.

Saied respinge acuzațiile, afirmând că nu este dictator, și îi acuză pe adversarii săi politici că provoacă deliberat crize economice pentru a alimenta tulburările sociale.

تونس ا

رسميا وصول المسيرة الوطنية المعارضة للمسرح الوطني بالشارع الرئيسي للعاصمة والبدء بعرض النشيد الوطني https://t.co/553nKMLXpn — مختار غمّيض (@ghommokh) October 17, 2026

„Închisorile sunt pline, oamenii sunt flămânzi”

Într-o demonstrație rară de unitate, partide de opoziție din întregul spectru politic s-au alăturat avocaților, medicilor, jurnaliștilor, șomerilor și organizațiilor societății civile într-un marș pe bulevardul Habib Bourguiba.

Acesta a fost unul dintre punctele centrale ale protestelor din 2011, care au contribuit la declanșarea revoltelor Primăverii Arabe.

Manifestația reprezintă o provocare semnificativă pentru Saied, după ani în care diviziunile politice au slăbit capacitatea opoziției de a mobiliza mulțimi numeroase.

Sute de polițiști au fost mobilizați în capitală.

Protestatarii au scandat „Nu ne este frică, puterea aparține poporului” și „Închisorile sunt pline, oamenii sunt flămânzi”.

Aceștia au cerut eliberarea criticilor președintelui și încetarea a ceea ce consideră a fi atacuri asupra drepturilor sindicale. Alți manifestanți au purtat pancarte prin care și-au exprimat nemulțumirea față de șomaj și poluare.

„Țara se prăbușește. Trecem dintr-o criză în alta”

„Ajunge! Țara se prăbușește. Suferim din cauza întreruperilor de electricitate și apă și trecem dintr-o criză în alta”, a declarat Yassine Gharseli, un protestatar venit din Sfax, oraș situat la aproximativ 250 de kilometri sud de Tunis.

„Am venit din Sfax pentru a-mi apăra libertatea și nu sunt pregătit să renunț, chiar dacă voi deveni ultima voce din țară”, a adăugat acesta.