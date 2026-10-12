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Elevii din Franța reiau protestele. Noi manifestații anunțate pentru îmbunătățirea condițiilor din școli

Elevii de liceu din Franța se pregătesc să reia protestele pentru îmbunătățirea condițiilor din școli, în contextul în care guvernul încearcă să limiteze amploarea manifestațiilor. Deși autoritățile au anunțat măsuri pentru a răspunde revendicărilor, organizațiile elevilor consideră că propunerile sunt insuficiente.
Elevii din Franța reiau protestele. Noi manifestații anunțate pentru îmbunătățirea condițiilor din școli
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
12 oct. 2026, 11:22, Știri externe
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Noile manifestații, programate pentru marți, ar putea reprezenta un moment decisiv pentru mișcarea de protest începută la jumătatea lunii septembrie. Deși autoritățile sperau la o diminuare a protestelor, organizațiile de elevi doresc să mențină presiunea asupra executivului, notează AFP

Protestele elevilor au generat pagube estimate la cel puțin 30 de milioane de euro, potrivit unei surse guvernamentale. Ministerul Justiției a anunțat că peste 6.800 de persoane au fost reținute de la începutul manifestațiilor, dintre care 86% erau minori.

Manifestațiile s-au soldat și cu ciocniri violente între protestatari și forțele de ordine care au dus la schimbări în strategiile Poliției de dispersare a mulțimilor. Autoritățile au anunțat săptămâna trecută suspendarea grenadelor șoc, după ce un adolescent, rănit de o astfel de grenadă, a suferit leziuni atât de grave încât medicii au fost nevoiți să îi amputeze o mână. 

De asemenea, Poliția investighează 18 presupuse cazuri de abuz comise de membri ai forțelor de ordine.

Concesiile guvernului, calificate drept „firimituri”

Ca răspuns la nemulțumiri, ministrul educației, Edouard Geffray, a anunțat trimiterea a circa 3.000 de profesori suplinitori în 114 dintre cele mai afectate licee, iar prim-ministrul Sebastien Lecornu a promis ajustări în bugetul pentru 2027. 

Cu toate acestea, Sindicatul Elevilor de Liceu a catalogat aceste măsuri drept „firimituri” și continuă să ceară investiții suplimentare de 10 milioane de euro pentru renovarea și modernizarea liceelor. 

Îngrijorările privind efectele protestelor încep să apară din alte zone. În jur de 10.000 de studenți la medicină se tem că blocajele școlare le-ar putea perturba examenele de rezidențiat care încep în cursul acestei săptămâni. 

Participarea la stradă rămâne însă ridicată, după ce protestele de joia trecută au adunat 71.500 de persoane, iar cele de marțea precedentă aproape 256.000 de manifestanți la nivel național.  

De asemenea, sondajele de opinie arată că o majoritate de 54% dintre cetățeni susțin revendicările elevilor. 

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