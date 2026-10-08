Un elev de 15 ani și-a pierdut o mână la protestele din Franța. Poliția suspendă folosirea grenadelor de șoc, după acuzații grave

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat miercuri, 7 octombrie, suspendarea utilizării grenadelor de șoc la manifestațiile liceenilor, după incidentul produs luni în orașul Lens, din nordul Franței, scrie The Guardian. Adolescentul rănit a suferit leziuni atât de grave încât medicii au fost nevoiți să îi amputeze o mână.

Circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost încă stabilite. Autoritățile nu au confirmat dacă băiatul a ridicat grenada de la sol sau dacă aceasta l-a lovit direct. Mama adolescentului a respins însă ipoteza potrivit căreia fiul său ar fi încercat să ridice dispozitivul exploziv. „Viața i-a fost furată. Este un copil de 15 ani. Cum pot fi tratați copiii în acest fel?”, a declarat femeia pentru presă.

Poliția suspendă grenadele de șoc. 18 anchete privind intervențiile forțelor de ordine

Laurent Nuñez a explicat că măsura va rămâne în vigoare până la clarificarea circumstanțelor în care adolescentul și-a pierdut mâna. Potrivit autorităților, aproximativ 200 de manifestanți aruncau cu obiecte spre polițiști în momentul intervenției forțelor de ordine la Lens.

Ministrul a respins însă acuzațiile generale de represiune, susținând că polițiștii nu intervin împotriva manifestațiilor pașnice. Declarațiile sale vin pe fondul unor acuzații repetate de folosire disproporționată a forței, formulate de organizații pentru drepturile omului, sindicate și participanți la proteste.

In France, over 400 schools will remain closed on October 5th due to ongoing protests by high school students across the country. In Paris alone, 77 law enforcement officers have been injured as a result of the protesters’ actions. Since the beginning of the week, more than 5,000 people have been arrested nationwide, the majority of whom are minors. The protests by high school students are primarily due to issues in the education system, including a shortage of teachers and overcrowded classrooms. — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 4, 2026

De la începutul manifestațiilor, autoritățile au deschis 18 anchete interne privind presupuse abuzuri ale poliției. Printre incidentele investigate se numără cazul unui tânăr care a pierdut mai mulți dinți și cel al unui elev care și-a pierdut vederea la un ochi.

Bilanțul prezentat de ministrul de Interne indică 215 adolescenți răniți, 89 de angajați ai școlilor și 761 de polițiști care au suferit leziuni. Președinta Amnesty International Franța, Anne Savinel-Barras, a salutat suspendarea grenadelor de șoc, dar a cerut interzicerea lor definitivă la toate protestele. Organizația avertizează că asemenea dispozitive pot provoca pierderea permanentă a auzului și mutilări grave, inclusiv din cauza fragmentelor proiectate de explozie.

Peste 6.600 de persoane arestate. Protestele au cuprins sute de școli

Mișcarea de protest a început în urmă cu aproximativ două săptămâni, pe fondul nemulțumirilor legate de sistemul educațional francez. Elevii reclamă lipsa profesorilor, clasele supraaglomerate, clădirile degradate și programul școlar prea lung.

Marți, cel puțin 250.000 de elevi, părinți, profesori și sindicaliști au participat la manifestații în mai multe orașe, în cea mai amplă zi de protest de până acum. Miercuri, cursurile erau suspendate integral sau parțial în 429 dintre cele aproximativ 3.700 de licee din Franța, potrivit Ministerului Educației.

Universitățile s-au alăturat protestelor elevilor

Protestele s-au extins și în universități. Sindicatele au raportat blocarea a 80 de campusuri, inclusiv cel al prestigioasei instituții Sciences Po din Paris. Deși majoritatea manifestațiilor s-au desfășurat fără incidente majore, în unele orașe au avut loc confruntări violente.

Manifestanții au incendiat containere de gunoi, au distrus stații de autobuz și au aruncat obiecte spre polițiști. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene, bastoane și muniție pentru controlul mulțimilor. Potrivit autorităților, 24 de școli au fost incendiate sau devastate. Peste 6.600 de persoane au fost arestate, majoritatea minore. Ministerul Justiției a anunțat că peste 1.800 de persoane sunt urmărite penal, dintre care aproape 1.500 au sub 18 ani.

Guvernul francez promite măsuri până la sfârșitul lunii octombrie

Amploarea manifestațiilor l-a determinat pe președintele Emmanuel Macron să convoace marți o reuniune guvernamentală de urgență. Premierul Sébastien Lecornu a recunoscut miercuri seară că nemulțumirile elevilor au cauze reale și că autoritățile nu pot ignora problemele semnalate. El a respins însă acuzațiile potrivit cărora poliția ar fi primit ordine să îi confrunte pe manifestanți.

Guvernul a promis prezentarea unui plan de măsuri până la sfârșitul lunii octombrie. Acesta ar urma să vizeze înlocuirea profesorilor absenți, renovarea clădirilor școlare și reorganizarea orarelor. Protestele au căpătat și o dimensiune politică, înaintea alegerilor prezidențiale care vor desemna succesorul lui Emmanuel Macron. Guvernul acuză partidul de stânga radicală La France Insoumise că încurajează mișcarea, în timp ce liderul formațiunii, Jean-Luc Mélenchon, susține revendicările elevilor și face apel la manifestații nonviolente.