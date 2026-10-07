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Scene incredibile în Franța: un primar s-a pus între poliție și elevii protestatari. Imaginile au făcut înconjurul rețelelor sociale

Un moment tensionat surprins în timpul protestelor liceenilor din Franța îl are în prim-plan pe primarul orașului Saint-Denis, Bally Bagayoko.
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Victor Dan Stephanovici
07 oct. 2026, 09:30, Social
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Imaginile din social media îl arată pe edil în mijlocul mulțimii, în timp ce forțele de ordine încearcă să gestioneze situația, relatează Entrevue. Momentul a atras rapid atenția în Franța, după ce Bagayoko devenise deja una dintre figurile centrale ale mobilizării liceenilor.

Primarul a ajuns între polițiști și protestatari

Bally Bagayoko, primarul din Saint-Denis și membru al formațiunii La France Insoumise, s-a implicat public în protestele liceenilor. El a fost practic prezent încă de la începutul mobilizării.

În imaginile distribuite online, edilul apare în apropierea forțelor de ordine, în timp ce mai mulți tineri se află în jurul său. La un moment dat, Bagayoko ajunge efectiv între polițiști și grupul de elevi. Scena este tensionată, iar mai multe persoane încearcă să separe cele două tabere.

Momentul a fost prezentat de presa franceză drept una dintre imaginile reprezentative ale implicării primarului în protestele din oraș. Potrivit Le Parisien, Bagayoko s-a aflat în ultimele zile în prima linie a mobilizării liceenilor și a ajuns să fie filmat în mai multe situații devenite virale.

Un primar devenit personaj central al protestelor

Implicarea edilului nu este o apariție izolată. În ultimele săptămâni, Bagayoko a fost prezent în repetate rânduri în apropierea liceelor din Saint-Denis. Aflat în mijlocul acțiunilor, el a discutat cu elevii și a intervenit în timpul unor incidente.

Prezența sa a provocat și controverse politice. Guvernul francez l-a acuzat că se implică în mobilizarea liceenilor, în timp ce primarul susține că încearcă să reprezinte și să protejeze tinerii din oraș.

Într-un interviu acordat RTL pe 6 octombrie, Bagayoko a declarat că dezaprobă violența. El a făcut apel la o mobilizare cât mai pașnică. În același timp, edilul și-a menținut declarațiile anterioare potrivit cărora anumite forme de violență pot fi considerate legitime într-un cadru motivat de revoltă. Poziția sa a alimentat disputa dintre edil și autoritățile centrale.

Imaginile au devenit un nou punct de tensiune

Scenele cu primarul între polițiști și elevi apar într-un moment în care protestele liceenilor s-au extins în mai multe orașe franceze. În unele zone au avut loc confruntări cu forțele de ordine, iar imaginile filmate de elevi au circulat rapid pe TikTok, Instagram și alte platforme.

Saint-Denis a devenit unul dintre punctele importante ale mobilizării. Cu câteva zile înainte, o altă filmare cu Bagayoko provocase o controversă după ce edilul fusese surprins în apropierea unei pubele incendiate. Imaginile scurte au fost interpretate de unii utilizatori ca o dovadă că primarul ar fi participat la incidente.

O filmare mai lungă a oferit însă o imagine complet diferită. Aceasta îl arată pe Bagayoko mutând pubela deja incendiată pentru a o îndepărta de zona liceului. Primarul a negat că ar fi provocat incendiul. Noua scenă, în care edilul apare între polițiști și protestatari, îl menține însă în centrul atenției. Pentru autoritățile franceze, problema este și mai sensibilă deoarece protestele liceenilor au continuat să se extindă, iar imaginile cu intervențiile poliției și cu implicarea politicienilor au devenit rapid parte din disputa publică.

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