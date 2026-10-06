Protestele elevilor din Franța se extind. 200.000 de oameni sunt așteptați la manifestații

Protestele elevilor din Franța au început deja în mai multe orașe, printre care Paris, Marsilia, Strasbourg și Lyon. Sindicatele din educație și organizațiile de părinți s-au alăturat manifestanților în fața unităților de învățământ. Potrivit sindicatului elevilor, activitatea a aproximativ 1.800 de licee este perturbată, scrie The Guardian.

La Paris și în împrejurimile capitalei, precum și la Marsilia, Strasbourg și Lyon, au fost organizate manifestații. Presa franceză a relatat despre primele tensiuni apărute la Paris și Lyon, însă majoritatea protestelor se desfășoară, până în prezent, în mod pașnic. Potrivit BFM TV, aproximativ 200.000 de persoane sunt așteptate să participe la manifestațiile organizate marți în Franța.

Protestele elevilor din Franța, alimentate de nemulțumirile din educație

Protestele elevilor din Franța au fost declanșate de nemulțumirile privind programa școlară considerată prea încărcată, condițiile din unitățile de învățământ și nivelul finanțării sistemului de educație. Adolescenții cer condiții mai bune în licee și alocarea unor fonduri suplimentare pentru educație.

În ultimele zile, manifestațiile au fost marcate însă și de incidente violente în mai multe orașe. Unele proteste au degenerat în confruntări cu forțele de ordine, iar școli, magazine și alte clădiri au fost vandalizate.

De la începutul mișcării, peste 5.000 de persoane, majoritatea minore, au fost reținute de poliție. Aproape 90% dintre persoanele reținute au mai puțin de 18 ani. Paisprezece persoane, între care patru adolescenți, se află în arest preventiv.

În timpul protestelor, aproape 200 de tineri au fost răniți, unii dintre ei grav. De asemenea, 65 de polițiști și jandarmi au fost răniți, iar peste 400 de licee au fost avariate.

Reprezentanții liceelor au acuzat forțele de ordine de folosirea excesivă a forței, în timp ce Liga Drepturilor Omului a denunțat ceea ce a numit „o derivă globală de la statul de drept”.

Protestele elevilor din Franța se extind și în Belgia

Protestele elevilor din Franța au fost urmate de manifestații și în Belgia, unde pentru a treia zi consecutiv au fost raportate acte de violență și vandalism.

Zeci de persoane au fost arestate, iar 18 polițiști au fost răniți. La Liège, peste 1.000 de protestatari au atacat stații de autobuz, au incendiat obiecte pe străzi, au ridicat baricade și au aruncat cu diverse obiecte spre forțele de ordine.

Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa manifestanții. La fel ca în Franța, protestatarii din Belgia reclamă lipsa finanțării suficiente pentru sistemul de educație și cer îmbunătățirea condițiilor din școli.