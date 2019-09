Vector, un laborator din Rusia care deţine mostre de viruşi precum Ebola, HIV şi variolă, zguduit de o explozie. Anunţul autorităţilor

Explozia s-a produs în timpul unor lucrări de reparaţie la Centrul de Cercetare pentru Virologie şi Biotehnologie, situat în Koltsovo, în regiunea Novosibirsk din Siberia, a declarat, luni, conducerea centrului, relatează The Guardian. Instituţia a deţinut studii despre arme biologice în timpul erai sovietice, iar acum este unul dintre principalele centre de cercetare a bolilor din Rusia.

Un angajat a suferit arsuri de gradul trei, iar geamurile clădirii au fost sparte în urma exploziei. Incendiul care s-a întins pe 30 de metri pătraţi a fost în cele din urmă stins.

Autorităţile din Rusia insistă că în încăperea în care a avut loc explozia nu se aflau substanţe cu risc biologic şi că explozia nu a produs pagube structurale.

Primarul oraşului Koltsovo a asigurat locuitorii că nu au există niciun risc biologic în zonă. Totuşi, cauza exploziei este încă necunoscută, iar o investigaţie a fost declanşată, scrie Ruptly.

