Vicepreședintele JD Vance a câștigat sondajul conservator de tip straw poll pentru alegerile prezidențiale din 2028, organizat în cadrul reuniunii CPAC

Aproximativ 53% dintre cei peste 1.600 de participanți care au votat în sondaj l-au ales pe Vance, scrie Reuters.

Secretarul de stat Marco Rubio s-a clasat pe locul al doilea, cu 35% din voturi, la CPAC, o reuniune anuală de referință pentru legislatori republicani, activiști și potențiali candidați la președinție.

CPAC, care își desfășoară ediția din acest an la Grapevine, atrage în principal membri ai aripii conservatoare a Partidului Republican. Sondajul său anual nu este neapărat un predictor fiabil al candidatului final, dar oferă o imagine de moment asupra direcției în care se concentrează energia susținătorilor de bază ai mișcării Make America Great Again a președintelui Donald Trump. Trump, aflat în prezent la al doilea mandat, nu este eligibil să candideze din nou în 2028.

La ediția CPAC de anul trecut, desfășurată în Oxon Hill, Vance a condus sondajul cu 61% din voturi, urmat de Steve Bannon, podcaster conservator și consilier al lui Trump în primul său mandat, cu 12%, și de guvernatorul Floridei Ron DeSantis, cu 7%.

Rubio, care anul trecut obținuse doar 3% din voturi, a câștigat vizibilitate în cel de-al doilea mandat al lui Trump datorită rolului său central în acțiuni externe de mare miză, inclusiv operațiuni militare în Venezuela și Iran.

Sondajul din acest an sugerează că sprijinul în rândul conservatorilor se consolidează în jurul lui Vance și Rubio. Niciun alt potențial candidat nu a depășit pragul de 2% din voturi.