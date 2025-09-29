Victoria PAS. Moldova a învins propaganda lui Putin prin puterea oamenilor – mesajul lui Igor Grosu: „Europa este direcția noastră”

Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a transmis un mesaj puternic după victoria PAS în alegerile parlamentare în cadrul unei conferințe de presă.

El a subliniat că rezultatul scrutinului reprezintă o victorie a întregului popor în fața tentativelor Federației Ruse de a influența procesul electoral.

„Moldova, mă înclin în fața ta. Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ai țării care păreau imposibil de câștigat. Federația Rusă a aruncat în luptă tot ce are mai murdar: tone de bani, tone de minciuni, tone de ilegalități. A folosit infractori pentru a ne transforma toată țara într-un spațiu al infracționalității. A umplut totul cu ură. Noi am venit cu ce avem mai sfânt: oamenii. Oameni cu fruntea sus, cu inima demnă și cu multă dragoste de neam. Vouă, oameni dragi, vă mulțumim!”, a spus Grosu.

Lecția democrației și obiectivul european

El a mulțumit cetățenilor care au votat „conștient și cinstit”, instituțiilor statului care au protejat procesul electoral, societății civile și jurnaliștilor liberi. Liderul PAS a subliniat că nu doar partidul a învins, ci întreaga națiune: „Ieri au câștigat oamenii și am impresionat o lume întreagă. Moldova – o țară chinuită de decenii – o țară despre care nu se știa – a impresionat o lume întreagă. Și am dat cea mai importantă lecție a democrației – că până și un abuzator ca Rusia poate fi învins, dacă lupți cu cel mai puternic ce are o țară – oamenii. Când statul și cetățenii își apără țara, câștigă toți.”

Grosu a evidențiat și obiectivul strategic al noii majorități parlamentare: integrarea europeană. „PAS are majoritate parlamentară, o majoritate pro-europeană doar pentru că voi ne-ați oferit această încredere și această șansă. O a doua șansă, aș spune, pentru că știm și înțelegem că mulți nu au votat pentru partid, ci pentru viitorul european al țării și pentru a proteja țara de o majoritate pro-rusă. Și acesta este obiectivul nostru fundamental – aderarea la UE. Vom oferi Președintei Maia Sandu tot sprijinul parlamentar necesar pentru a îndeplini împreună acest obiectiv. Mai mult decât atât, suntem conștienți că trebuie să accelerăm transformările începute și să începem și alte reforme complicate, dar necesare, pe care nu am reușit să le implementăm în primul mandat.”, a afirmat el.

Unitate națională și responsabilitate pentru viitor

Totodată, liderul legislativului a pledat pentru unitate și reconciliere după o campanie marcată de ură și divizare. „… și rugămintea mea este să ne iertăm. Să ne gândim că nimeni nu va trăi pe acest pământ în locul nostru. Că noi trăim unii cu alții. Și noi vom trăi împreună. Dacă Moldovei îi va fi bine, tuturor moldovenilor le va fi bine – indiferent cu ce partid au votat. Vă rog – pe toți, din toate echipele, din toate regiunile – să construim punți între noi și să muncim pentru binele comun.”

În final, Grosu a transmis că Moldova are puterea de a-și construi propriul destin: „Moldovenii au arătat că libertatea unui neam e prea mare ca să încapă într-o sacoșă cu bani. Moldova a ținut capul sus și s-a ridicat deasupra sabiei. Moldova, fii mândră! Și ține-te tare mai departe – bătălii vor mai fi, munca este foarte dificilă, avem multe de rezolvat și multe de îndeplinit. Dar acum știm că suntem pregătiți să ne construim soarta.”