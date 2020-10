Banksy a realizat o nouă lucrare inspirată de coronavirus, de această într-un metrou londonez

Artistul şi-a prezentat cea mai nouă operă printr-un clip postat pe pagina sa de Instagram. În videoclip poate fi văzut un bărbat îmbrăcat în hainele unui angajat al serviciului de curăţenie a metroului din Londra, cum desenează cu spray pe pereţii unui tren.

Lucrarea, intitulată ”If You Not Mask, You Don't Get”, prezintă o serie de şobolani în ipostaze inspirate de pandemie şi care poartă măşti pentru faţă.

La sfârşitul videoclipului, se vede scris pe un perete din staţia de metrou „Am fost închis”, iar în momentul în care se închis uşile trenului poate fi văzut mesajul „dar mă ridic din nou”, în timp ce pe fundal se aud versurile melodiei ”Tubthumping” din 1997 a lui Chumbawamba.

Compania de transport din Londra nu a avut nicio reacţie oficială atunci când BBC a întrebat dacă Bansky a colaborat cu ei în realizarea lucrării sau a fost un act clandestin.

La începutul carierei sale, Banksy, care este originar din Bristol, desena de multe ori şobolani şi maimuţe pe trenurile metroului londonez.