VIDEO: Doi fraţi de 10 şi 3 ani, prinşi într-un incendiu, salvaţi miraculos de trecători după ce au sărit de la etajul 3

Cei doi băieţi au sărit de la geamul apartamentului situat la etajul 3 al unui bloc din Grenoble şi au fost prinşi în braţe de oamenii adunaţi jos.

Fraţii au fost nevătămaţi şi, potrivit presei franceze, au avut îngrijiri medicale doar pentru că au inhalat fum înainte de a sări pe geam. Băieţii au fost internaţi, la fel ca alte 17 persoane care locuiau în clădirea în care a izbucnit incendiul. De asemenea, mai multe persoane care i-au prins pe copii au primit îngrijiri medicale după ce au suferit răni minore.

Athoumani Walid, un student în vârstă de 25 de ani, care a suferit o luxaţie de încheietură după ce i-a prins pe cei doi copii, a povestit că a încercat prima dată să intre în apartament, dar pentru că nu au putut deschide uşa, le-au cerut băieţilor să sară de pe geam.

„Nu ştiam ce să facem”, a spus Walid pentru The Associated Press. "Am vrut să spargem uşa, dar nu a fost posibil."

El spune că iniţial i-a fost teamă că ar putea să nu-i prindă dar „când au sărit, frica a dispărut. Tot ceea ce conta era să-i prindem”, a adăugat el.

Momentul în care cei doi au fost salvaţi de trecători a fost filmat şi imaginile au devenit virale.