VIDEO: Hotelul prăbuşit în China. Cel puţin şapte oameni au murit, iar alţi zeci sunt încă prinşi sub dărâmături

Şapte persoane au murit în urma prăbuşirii hotelului din oraşul Quanzhou, aflat în sud-estul Chinei. Hotelul fusese utilizat ca centru de carantină pentru persoanele care intraseră în contact cu pacienţi diagnosticaţi cu coronavirus.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV