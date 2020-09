VIDEO Momentul în care un Tesla Model 3 pe pilot automat intră în plin într-un camion răsturnat

Un videoclip cu o maşină Tesla Model 3, pe pilot automat, care intră într-un camion răsturnat, a devenit viral pe social media. Accidentul s-a petrecut pe National Highway 1 din Taiwan şi pare a fi cauzat de inabilitatea pilotului automat al Tesla de a detecta un obiect rectangular, de dimensiuni mari, în plină zi şi în condiţii meteo foarte bune. Poliţiştii ajunşi la faţa locului au confirmat că şoferul activase sistemul autonom de conducere.

Te-ai gândit că o maşină autonomă te scapă de stresul de a conduce? Mai gândeşte-te odată.

Un videoclip cu o maşină Tesla Model 3, pe pilot automat, care intră într-un camion răsturnat, a devenit viral pe social media. Accidentul s-a petrecut pe National Highway 1 din Taiwan şi pare a fi cauzat de inabilitatea pilotului automat al Tesla de a detecta un obiect rectangular, de dimensiuni mari, în plină zi şi în condiţii meteo foarte bune.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au confirmat că şoferul activase sistemul autonom de conducere.

În videoclip se poate vedea că maşina a avut doar o slabă tentativă de frânare înainte de a lovi camionul răsturnat pe şosea. Dar n-ar trebui să ne mire, pentru că au mai fost ocazii când pilotul automa Tesla, care foloseşte camere, pur şi simplu nu a văzut obiecte imobile de mari dimensiuni, mai ales dacă aveau culori deschise.

Se pare că genul acesta de obiecte sunt o provocare pentru orice sistem autonom sau de frânare automată. Iar incidente rutiere cu maşini pe pilot automat au fost de ordinul zecilor şi în Statele Unite şi în China, unele fiind soldate chiar cu victime.

Însă pentru orice şofer care era cât de cât atent şi avea fâne funcţionale, accidentul ar fi fost imposibil. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în acest accident.

Lecţia din această întâmplare, ar fi că, indiferent dacă foloseşti pilotul automat sau nu, e bine să fii mereu atent la drum, mai ales că nicio maşină nu se poate lăuda în prezent că este 100% autonomă.

Tesla Model 3 plows info overturned truck on highway. I’m sure the driver was paying complete attention to the road and wasn’t relying on autopilot because he was told the car could drive itself....$TSLAQ pic.twitter.com/cHjueqH0j4