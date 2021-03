VIDEO. O fetiţă de doi ani a căzut de la etajul 12 al unei clădiri. Cum a reuşit un curier să o salveze

O fetiţă de 2 ani a căzut de la etajul 12 al unei clădiri duminică, 28 februarie, în Hanoi (Vietnam). Din fericire, un curier în vârstă de 31 de ani, care era vizavi, a reuşit să o salveze pe micuţă, prinzându-o în cădere, notează , notează Le Figaro

Fetiţa stătea atârnată de balcon, suspendată în aer. Manh, livratorul parcat în faţa clădirii, spune:

„Am crezut că un copil a fost certat de părinţi. Dar imediat după aceea, am auzit pe cineva strigând după ajutor. Am scos capul pe geamul maşinii, m-am uitat în jur şi am văzut-o pe fetiţă atârnată de un balcon," a povestit curierul, pe numele său Nguyen Ngoc Manh.

Acesta a mai spus că s-a căţărat pe clădirea din apropierea blocului de 16 etaje şi apoi s-a urcat pe un acoperiş înalt de doi metri pentru a găsi poziţia cea mai potrivită pentru a o salva pe micuţă.

În momentul căderii, tânărul a reuşit eroic să o prindă în braţe, apoi ceo doi au alunecat pe o prelată.

Fetiţa s-a ales cu fracturi la o mână şi la un picior şi a fost transportată la Spitalul Naţional pentru Copii, dar mediciu au spus că este în fara oricărui pericol. Curierul a făcut şi el o entorsă.