Peste 150.000 de manifestanţi sunt asteptaţi sâmbătă în Franţa, reuniţi împotriva extinderii paşaportului sanitar şi a vaccinării obligatorii anti-COVID pentru anumite categorii profesionale. Este a treia sâmbătă de proteste, soldate cu violenţe şi confruntări cu poliţia.

NOW - Hundreds of thousands are taking to the streets in Paris, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Reims, Toulouse, Marseille, and many more cities across France to protest vaccine passports and mandatory vaccinations.#manif31juillet pic.twitter.com/yDB02vYNzw