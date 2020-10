Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei locale 17.50, în apropierea unei intersecţii din Bronx, New York. O cameră de supraveghere înfăţişează momentul şocant în care bărbatul este împuşcat, chiar în timp ce e angajat în traversarea unei străzi. Victima îşi ţinea de mână fiica în vârstă de doar 4 ani.

În imagini se vede cum Robinson, victima în vârstă de 29 de ani, se opreşte în dreptul unei treceri de pietoni şi verifică dacă o maşină închisă la culoare ce se apropia de el şi fiica sa încetineşte sau nu. Autovehiculul opreşte pentru câteva momente, dar apoi continuă să meargă în paralel cu bărbatul şi fiica sa. În momentul în care cei doi aproape ajung pe celălalt trotuar, şoferul scoate un pistol pe fereastra pasagerului şi trage cu arma în Robinson. Fetiţa victimei e martoră la întreaga scenă.

Bărbatul, rezident al cartierului newyorkez Brooklyn, a fost declarat decedat la spital. Moartea sa e doar una din cele opt care au îndoliat oraşul în weekendul Zilei Independenţei, arată New York Post.

Videoclipul a fost postat pe Twitter de Rodney Harrison, detectiv şef în cadrul Departamentului de Poliţie al oraşului New York.

On Sunday, July 5th, police officers from the 44th Precinct responded to a 911 call for a male shot at Sheridan Avenue and East 170th Street. pic.twitter.com/kiEmmJfuEW