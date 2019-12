VIDEO | Un elicopter s-a prăbuşit în statul Minnesota: Trei militari americani au murit

Autorităţile au transmis că au pierdut contactul cu elicopterul la scurt timp după decolare, în cursul unui zbor de test.

Aparatul s-a prăbuşit pe un câmp din zona oraşului St. Cloud, la aproximativ 95 de kilometri de Minneapolis.

Până în acest moment nu au fost comunicate informaţii privind cauzele care au provocat dezastrul aviatic.

Crash site just found of a missing Minnesota National Guard UH-60 Blackhawk helicopter. Three people confirmed on board. MN National Guard says a mayday alert was sent 9 minutes after take off at 1:55 from St. Cloud this afternoon. Video of the scene on @fox9 at 5 pic.twitter.com/fV3fSc58IF