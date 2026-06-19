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Vilă romană de lux, cu mozaicuri spectaculoase, descoperită în urma unor săpături ilegale

Poliția italiană a intervenit după sesizările localnicilor și a găsit vestigiile unei reședințe luxoase din perioada Imperiului Roman.
Vilă romană de lux, cu mozaicuri spectaculoase, descoperită în urma unor săpături ilegale
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Pixabay/James De Mers
Oana Antipa
19 iun. 2026, 15:54, Știri externe
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O vilă romană decorată cu mozaicuri elaborate a fost descoperită în apropierea Romei, după ce autoritățile italiene au intervenit pentru oprirea unor săpături ilegale desfășurate pe un teren aflat în proprietatea statului.

Descoperirea a fost făcută în localitatea Castel di Guido, situată la aproximativ 20 de kilometri de capitala Italiei, transmite CNN.

În perioada Imperiului Roman, zona făcea parte din așezarea Lorium, cunoscută pentru reședințele frecventate de membri ai elitei și de împărați romani.

Descoperirea a pornit de la o sesizare a localnicilor

Potrivit autorităților italiene, vecinii au alertat poliția în luna februarie după ce au observat activități suspecte desfășurate pe timpul nopții.

La fața locului au intervenit carabinierii, care au identificat indicii specifice săpăturilor clandestine realizate de căutători de comori.

Printre semnele observate s-au numărat grămezi de pământ, lucrări efectuate după lăsarea întunericului și lipsa autorizațiilor necesare pentru excavări.

Anchetatorii au stabilit că un grup de persoane folosise un excavator pentru a pătrunde într-o cavitate subterană de mari dimensiuni.

Pentru a ajunge la sit, aceștia ar fi tăiat gardurile care protejau proprietatea.

Mozaicuri, marmură și vestigii excepționale

La scurt timp după oprirea lucrărilor ilegale, specialiștii au început cercetările arheologice.

Primele săpături au scos la iveală o vilă necunoscută până acum autorităților.

Arheologii au identificat un hol monumental de acces, prevăzut cu atrium și impluvium, un bazin utilizat pentru colectarea apei de ploaie.

Întreaga zonă este înconjurată de mozaicuri cu motive botanice și geometrice realizate în alb și negru.

Au fost descoperite și elemente decorative din marmură, precum și fragmente ale unei statui despre care specialiștii cred că îl reprezintă pe Silvanus, zeul roman al pădurilor și al naturii.

Vila ar fi aparținut aristocrației romane

Potrivit arheologilor, nivelul ridicat al decorațiunilor indică faptul că proprietatea a aparținut unor membri importanți ai aristocrației romane.

Aceștia ar fi avut legături directe cu cercurile imperiale ale vremii.

Ministerul italian al Culturii a precizat că zona Lorium era frecventată de împărați precum Hadrian, Antoninus Pius și Marcus Aurelius.

Unele vestigii au fost afectate de săpăturile ilegale

Autoritățile au anunțat că o parte a structurii a suferit deteriorări minore din cauza folosirii utilajelor și a uneltelor de excavare.

Deocamdată, nu este clar dacă au fost sustrase obiecte arheologice din sit.

Italia se confruntă de zeci de ani cu activitatea căutătorilor ilegali de comori, care valorifică pe piața neagră artefacte istorice descoperite în diferite regiuni ale țării.

Situl va putea fi vizitat de public

Cercetările arheologice continuă, însă autoritățile au decis să permită accesul publicului pentru prima dată.

Primele vizite vor avea loc sâmbătă, pe bază de programare.

Ministerul Culturii de la Roma a anunțat că, în următoarele luni, vor fi organizate și alte sesiuni de vizitare pentru cei interesați să vadă una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice recente din Italia.

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