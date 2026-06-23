Violențe și atacuri cu seringi la Fête de la Musique din Franța. Fenomenul se repetă și în acest an

Potrivit Ministerului francez de Interne, 243 de persoane au fost reținute în întreaga țară, relatează Daily Mail. Dintre acestea, 148 de arestări au avut loc în Paris, unde peste două milioane de oameni au participat la evenimentele organizate în spațiile publice.

Două persoane au fost înjunghiate, iar mai multe femei au reclamat atacuri cu seringi

Două persoane, un bărbat și o femeie în vârstă de 40 de ani, au fost înjunghiate în cursul nopții de duminică spre luni. Atacurile au avut loc în zona orașului Toulouse și în localitatea Colomiers. Ambele victime au fost transportate la spital și se află în stare stabilă.

Anchetatorii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru identificarea autorilor. Poliția investighează și mai multe cazuri în care femei au reclamat că au fost înțepate cu seringi în timpul festivalului.

Autoritățile au precizat că au fost raportate peste zece astfel de incidente. Într-un caz, un bărbat a fost reținut la Paris după ce asupra sa au fost găsite mai multe seringi. Acesta a reușit însă să fugă înainte de finalizarea verificărilor.

Poliția anchetează și cazuri de viol și agresiuni sexuale

Ministerul de Interne a confirmat deschiderea unor anchete privind două presupuse violuri și mai multe agresiuni sexuale. O tânără a reclamat că a fost agresată sexual într-o locuință din arondismentul 9 al Parisului.

În suburbia Gagny, un bărbat de 48 de ani a fost arestat, fiind suspectat că a agresat sexual o fată de 12 ani. În Nogent-sur-Marne, o adolescentă de 15 ani a reclamat că a fost violată după ce a participat la un concert organizat în cadrul festivalului.

Pe lângă aceste cazuri, poliția a intervenit în numeroase situații de furt, vandalism și altercații. În centrul Parisului au fost sparte geamurile unor autoturisme și au fost semnalate tentative de pătrundere în magazine.

Mii de polițiști mobilizați după incidentele din anii anteriori

Pentru ediția din acest an, autoritățile au mobilizat aproape 5.000 de polițiști și jandarmi. Dispozitivul de securitate a fost consolidat după incidentele înregistrate la ediția precedentă, când au fost raportate agresiuni sexuale și atacuri similare cu seringi.

Fête de la Musique este organizat anual în Franța de peste patru decenii și adună milioane de participanți în orașele din întreaga țară. Deși autoritățile au amenajat și în acest an zone speciale de protecție pentru femei și persoanele vulnerabile, amploarea incidentelor a readus în atenție problemele de securitate care au afectat și edițiile recente ale festivalului.