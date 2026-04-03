Volodimir Zelenski a declarat că situația de pe linia frontului este cea mai bună pentru Ucraina din ultimele 10 luni

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că situația militară a Ucrainei s-a stabilizat, iar pozițiile de pe linia frontului arată mai bine decât în lunile anterioare, relatează Reuters.

Potrivit liderului ucrainean, armata a reușit să oprească o ofensivă importantă planificată de forțele rusești pentru luna martie. Reușita aceasta oferă un moment de respiro Kievului, chiar dacă riscurile nu au dispărut.

„Ofensiva pe care o plănuiau pentru martie a fost zădărnicită de acțiunile forțelor noastre armate. De aceea, rușii își vor intensifica acum pur și simplu operațiunile de asalt”, a spus Zelenski.

Președintele a mai anunțat că Rusia ar putea crește ritmul atacurilor în perioada următoare, ca reacție la eșecul planurilor inițiale. În acest context, autoritățile ucrainene se bazează pe datele furnizate de serviciile de informații interne.

Acesta a declarat că încearcă să mențină sprijinul internațional, inclusiv prin planificarea unor discuții cu reprezentanți ai Statelor Unite, pe care i-a invitat la Kiev pentru noi consultări.

„Per total, linia frontului rezistă. Situația este complexă, dar cea mai bună în care a fost în ultimele 10 luni”, a declarat Zelenski.

El a anunțat că a primit reacții favorabile la această inițiativă, ceea ce ar putea duce la o coordonare mai strânsă cu aliații.