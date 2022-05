Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu premierul Finlandei

"Pentru noi, asistenţa militară din partea Finlandei este foarte preţioasă", a afirmat Volodimir Zelenski cu ocazia întrevederii cu Sanna Marin.

"Armamentul, politica sancţiunilor şi unitatea partenerilor noştri în privinţa chestiunii aderării Ucrainei la Uniunea Europeană - toate aceste lucruri pot consolida apărarea teritoriului nostru", a subliniat Volodimir Zelenski, citat de cotidianul Le Figaro.

Finlanda a depus cerere de aderare la NATO, împreună cu Suedia, de teama ameninţărilor generate de Rusia, în contextul intervenţiei militare ruse în Ucraina.

President of Ukraine Volodymyr Zelensky (@ZelenskyyUa) met the Finnish PM Sanna Marin (@MarinSanna) in Kyiv pic.twitter.com/EmbjjZ01aw