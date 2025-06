Nicușor Dan, întâlniri cu Zelenski și Rutte la summitul B9. Președintele României reafirmă sprijinul pentru Ucraina și consolidarea NATO

Participarea la Summitul B9 desfășurat la Vilnius, Lituania, reprezintă prima deplasare externă a lui Nicușor Dan în calitate de șef al statului.

„M-am întâlnit cu Volodimir Zelenski la Summitul B9 de la Vilnius. Poporul ucrainean continuă să dea dovadă de un curaj extraordinar în apărarea valorilor noastre comune – libertatea și democrația. O pace justă și durabilă poate fi obținută doar prin forță. România va continua să fie alături de Ucraina și să aprofundeze relațiile bilaterale în beneficiul cetățenilor noștri”, a scris Nicușor Dan pe platforma X, după întâlnirea cu liderul de la Kiev.

I met with @ZelenskyyUa at the #B9Summit in Vilnius. The Ukrainian people continue to show great courage in defending our shared values of freedom and democracy. A just and lasting peace can only be achieved through strength. Romania will continue to stand with Ukraine and… pic.twitter.com/Y7Br5atWM8

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 2, 2025