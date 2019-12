Zeci de locuinţe evacuate, după ce un bărbat a sunat la urgenţe şi a spus că a construit un reactor nuclear în propriul garaj. VIDEO

Bărbatul, care ar avea între 25 şi 30 de ani, a declarat că încerca să construiască un generator în garajul său şi a menţionat „unde alfa” şi „accelerator de particule” în timpul convorbirii cu operatorul serviciului de urgenţă 911.

#BREAKING: Bomb squad investigating reports of a possible small nuclear reactor inside a garage in #Columbus, #Ohio pic.twitter.com/BuExeGptud