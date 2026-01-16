Prima pagină » Știri externe » Zelenski: acordul de pace convenit cu Trump ar putea fi semnat săptămâna viitoare

Zelenski: acordul de pace convenit cu Trump ar putea fi semnat săptămâna viitoare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că acordul de pace convenit cu liderul SUA, Donald Trump, ar putea fi semnat săptămâna viitoare.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
16 ian. 2026, 20:38, Politic

Volodimir Zelenski a declarat că acordul de pace al lui Donald Trump ar putea fi semnat săptămâna viitoare, dacă se convine asupra termenilor, potrivit Independent.

Documente între Ucraina și SUA privind războiul ucrainean ar putea fi semnate la Davos, a explicat Zelenski.

O delegație ucraineană va călători în SUA pentru negocieri privind garanțiile de securitate și un „pachet de prosperitate” în cazul unui armistițiu.

Volodimir Zelenski a făcut declarație în fața jurnaliștilor de la Kiev. Președintele ucrainean și-a exprimat speranța că documentele ar putea fi semnate în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, unde liderii mondiali se vor reuni pentru discuții.

Echipa ucraineană va solicita clarificări din partea SUA cu privire la poziția Rusiei față de eforturile diplomatice de a pune capăt războiului. Moscova a refuzat să cedeze în ceea ce privește cererile sale pentru a semna un acord de pace.

Călătoria la Davos se va produce după ce Trump l-a acuzat pe Zelenski că a blocat semnarea unui acord. Liderul SUA a susținut că Putin „este pregătit să facă o înțelegere”, în timp ce „Ucraina este mai puțin pregătită să ajungă la un acord”.

