Prin intermediul unei postări pe platforma X, Zelenski a afirmat că în urma unei vizite în regiunea Harkov, „războinicii noștri din acest sector raportează participarea la război a mercenarilor din China, Tadjikistan, Uzbekistan, Pakistan și țări africane. Vom răspunde”.

Today, I was with those defending our country in the Vovchansk direction – the warriors of the 17th Separate Motorized Infantry Battalion of the 57th Brigade named after Kish Otaman Kost Hordiienko.

We spoke with commanders about the frontline situation, the defense of… pic.twitter.com/40XsGHZU0T

