Zelenski mulţumeşte României pentru sistemul de apărare Patriot: Un pas major împotriva agresiunii ruse

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de România şi preşedintele Klaus Iohannis pentru decizia de a furniza Ucrainei un sistem suplimentar de apărare aeriană Patriot. Zelenski a subliniat importanţa acestui sprijin în consolidarea scutului aerian al Ucrainei şi protejarea populaţiei şi infrastructurii critice de atacurile aeriene ruseşti.

„Această contribuţie crucială va întări apărarea noastră aeriană şi ne va ajuta să protejăm mai bine oamenii şi infrastructura critică de teroarea aeriană rusă”, a declarat Zelenski pe platforma sa de socializare. El a subliniat liderul puternic şi sprijinul principial al României pentru Ucraina, subliniind că acest ajutor nu numai că întăreşte securitatea Ucrainei, dar şi a regiunii şi a Europei în ansamblu.

În postarea sa pe X, Zelenski a subliniat că stoparea terorii ruse în prezent previne eventualele agresiuni împotriva Moldovei, României, ţărilor baltice şi a tuturor vecinilor. De aemenea, el a menţionat necesitatea ca Ucraina să dispună de instrumentele necesare pentru a înfrunta agresiunea rusă în prezent, astfel încât niciun alt stat să nu fie obligat să facă faţă acţiunilor agresive ale Rusiei la o scară mai mare în viitor.

„Este esenţial ca Ucraina să aibă instrumentele necesare pentru a învinge teroarea rusă acum, astfel încât nimeni altcineva să nu fie nevoit să înfrunte acţiunile agresive ale Rusiei pe o scară mai mare în viitor,” a conchis Zelenski, accentuând importanţa solidarităţii regionale împotriva agresiunii ruse.

I am grateful to Romania and President @KlausIohannis for making the decision to provide Ukraine with an additional Patriot air defense system.



This crucial contribution will bolster our air shield and help us better protect our people and critical infrastructure from Russian…