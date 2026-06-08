Bitcoin, în jurul a 60.000 de dolari: investitorii se grăbesc să vândă

Criptomoneda s-a stabilizat luni în jurul pragului de 60.000 de dolari, un nivel pe care traderii îl văd ca un reper psihologic important. „Bitcoin a pierdut jumătate din valoare după ce a atins maximul istoric în octombrie”, potrivit Reuters, care arată că evoluția din ultimele luni a activului digital a fost marcată de vânzări puternice și variații mari de preț.

Capitalul migrează spre acțiuni tech

Astfel de praguri rotunde îi fac frecvent pe investitori să ezite și pot amplifica mișcările de piață, explică analiștii. Potrivit acestora, este vorba despre „un număr rotund important care îi determină pe traderi să facă o pauză înainte de a-l depăși”. O scădere clară sub acest nivel ar putea accelera vânzările.

Presiunea asupra Bitcoin vine și din schimbarea apetitului global pentru risc. Investitorii își mută banii către alte zone ale piețelor financiare, inclusiv acțiuni din tehnologie și inteligență artificială, ceea ce a „atras capitalul departe de cea mai mare criptomonedă din lume”.

Încercări de revenire eșuate

Totuși, faptul că Bitcoin a încercat de mai multe ori în ultimele luni să își revină, dar nu a reușit, îi face pe investitori să devină mai pesimiști și crește riscul de noi scăderi. Totuși, faptul că Bitcoin a încercat de mai multe ori în ultimele luni să își revină, dar nu a reușit, îi face pe investitori să devină mai pesimiști și crește riscul de noi scăderi.

Dacă Bitcoin va coborî decisiv sub acest prag, analiștii estimează că următorul nivel important de suport ar putea fi în jurul valorii de 50.000 de dolari. O scădere sub acest nivel ar deveni mai probabilă dacă prețul trece clar sub nivelurile importante testate în ultimele zile, adică zonele în care scăderea s-a oprit anterior.

Niveluri-cheie testate de Bitcoin

Pe de altă parte, o revenire ar necesita depășirea unor praguri tehnice mai ridicate, inclusiv media mobilă pe 30 de zile (adică media prețului din ultima lună) și cea pe 200 de zile (media prețului din aproximativ ultimele 7 luni), niveluri la care tentativele anterioare de creștere au fost respinse, potrivit surse citate.

În februarie, Bitcoin a coborât până la 60.008,52 dolari, pentru ca ulterior să înregistreze o revenire temporară, descrisă de analiști drept un „salt de pisică moartă” – o recuperare de scurtă durată într-un trend descendent.