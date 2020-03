„Gândurile lui Cristoiu” | Interviul integral: Marea nenorocire a României eterne este această slugărnicie căreia nu ezit să îi spun băloasă

Analistul politic Ion Cristoiu a povestit miercuri cum a ajuns Florin Câţu premier desemnat şi de ce acesta nu a mai apărut în public. Jurnalistul i-a criticat pe miniştrii propuşi în Cabinetul Câţu pentru slugărnicia faţă de şeful lor de partid, susţinând că printr-o astfel de atitudine arată că sunt dispuşi oricând să execute un ordin.

Ion Cristoiu a afirmat că în noaptea dinaintea desemnării lui Florin Cîţu premier, preşedintele Iohannis s-a hotărât să nu-l mai propună pe Ludovic Orban prim-ministru şi l-a chemat la Cotroceni, cerându-i să-şi depună mandatul.

“Luni spre marţi, noaptea fiind un sfetnic bun, adică şi noaptea venind sfetnicii buni, Klaus Iohannis a fost convins că dacă merge tot pe Ludovic Orban, atunci PSD va face sesizare, indiferent de ce va spune Ludovic Orban şi iar vor fi declarate neconstituţionale. Şi atunci l-a chemat pe domnul Orban, l-a convocat, aşa e în monarhia noastră prezidenţială, şi i-a cerut să îşi depună mandatul. Pentru ca să nu fie prea trist domnul Ludovic Orban şi pentru ca să nu se teamă, pentru că Ludovic Orban a insistat de fiecare dată să fie el desemnatul, de teamă că dacă totuşi trece, sau în perioada respectivă cel desemnat teatral să nu devină un contra-candidat la şefia PNL. S-a ajuns la o înţelegere potrivit căreia a trebuit pus domnul Florin Cîţu”, a afirmat jurnalistul, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu.

În opinia sa, cei doi nu au greşit deoarece ministrul Finanţelor are o imagine proastă şi e şi fricos, dovadă că nu a avut nicio ieşire publică de la desemnarea sa ca premier.

“Nu au greşit, din două motive: 1. Florin Cîţu are o imagine atât de proastă încât era greu de presupus că va fi votat şi 2. Domnul Florin Cîţu, spre stupoarea poate a multora care nu îl ştiu, dar eu mai ştiu nişte lucruri, este un fricos... vă dau o informaţie, a refuzat orice interviu dat la televiziuni în perioada asta de frică. (...) A ieşit atunci împreună cu domnul Ludovic Orban şi s-a făcut de râs şi de atunci nu a mai apărut, deci informaţia pe care o dau e faptul că el refuză de frică”, a dezvăluit analistul.

Ion Cristoiu spune că se aştepta ca Florin Cîţu să iasă public şi se declară mirat că mai există politicieni fără coloană vertebrală, dispuşi să facă orice pentru a fi pe placul şefului de partid, subliind că în postdecembrism nu mai există partide, ci feude cu preşedinţi dictatori.

“Având credinţa că oamenii politici sunt şi minim bărbaţi, da. Adică nu mi-am dat seama, deşi am 30 de ani de frecventare a politicii româneşti, că pot fi politicieni atât de, să nu spun altfel, atât de fără coloană vertebrală, atât de speriaţi, atât de supuşi şefului de partid. M-am convins, încă o dată, că în România, ca şi Caragiale pe vremuri, în post-decembrism nu există partide politice, există nişte feude cu preşedinţi dictatori, cu lideri din jurul lui care zic da, da, da şi îi fac pe plac şi care mor de frică (...)”, a susţinut jurnalistul.

În opinia sa, din acest punct de vedere există asemănări între PNL şi PSD-ul condus de Liviu Dragnea, subliniind că dacă la nivelul României există o minimă democraţie, în interiorul partidelor este dictatură.

“Da, bineînţeles, au această mare slăbiciune, de aia era nevoie de un altfel de politică pentru că sunt partide în interiorul cărora este dictatură, nu este nici o democraţie, nu există puncte de vedere diferite, totul se votează în unanimitate, când o să ajungem la Nicuşor Dan o să şi povestesc cum a decis peste noapte domnul Ludovic Orban. PNL a fost pus în faţa unui fapt împlinit să îl sprijine, deci asta îmi arată… ne-a contrazis pe toţi, adică măcar putea să dea un interviu, nu ştiu, îl vedeam şi noi. Nu, i s-a zis că dacă ieşi te-a luat dracul, eu aş fi zis, bine, mă ia dracu, în ce sens, că am înţeles că el e economist, ce i se putea întâmpla? Deci, repet, nenorocirea în România este faptul că, mă rog poate că la nivelul întregii Românii avem o minimă democraţie, dar la nivelul partidelor politice care guvernează avem o dictatură mai aproape de cea a lui Stalin, în interiorul partidelor comuniste, ca al lui Ceauşescu, adică nu zice nimeni nimic, nu are nimeni curaj”, a .

Despre miniştrii Cabinertului Cîţu, Ion Cristoiu spune că aceştia ar trebui să dispară din viaţa politică deoarece au acceptat postura umilitoare de a fi propuşi doar pentru a fi picaţi la vot în Parlament.

“Toţi trebuie să dispară din viaţa politică pentru că toţi sunt nişte slugi, pentru că nu pot să am încredere în aceşti miniştri, sunt oameni, bărbaţi, femei de stat, câtă vreme ei acceptă un asemenea rol, eu unul nu aş accepta, adică ei au primit un rol să se ducă la audieri deşi ştiu că e o comedie, păi iertaţi-mă, cum să am eu încredere în aceşti oameni care sunt demnitari, sunt miniştrii, când ei acceptă o postură umilitoare? Este chiar umilitoare. Deci faptul că ei acceptă, arată că nu au coloană vertebrală, înseamnă că ei oricând execută un ordin. Ori, noi avem nevoie de nişte demnitari, de nişte politicieni cu o minimă coloană vertebrală, marea nenorocire a României eterne, este această slugărnicie căruia e nu ezit să îi spun băloasă. Noi nu avem loialitate, că ai un şef şi sigur încerci să fii minim loial dar fără să fii... deci slugărnicia la noi în România, eternă şi în post-decembrism faţă de şefi, este atât de exagerată încât eu, dacă faţă de mine s-ar manifesta această slugărnicie băloasă, m-aş simţii penibil, adică la noi se exagerează, se pupă mâna, se pupă papucul, se fac lucruri exagerate”, a punctat jurnalistul.

Prezentăm interviul integral:

Monica Mihai: Bună seara suntem la Gândurile lui Cristoiu, o nouă ediţie în care îl avem alături, ca de fiecare dată, pe jurnalistul şi analistul politic Ion Cristoiu, domnul Cristoiu, bine v-am găsit.

Ion Cristoiu: Bine v-am găsit.

Monica Mihai: Bine aţi venit dumneavoastră, avem mai multe teme de discutat în această seară, avem audierile miniştrilor din Guvernul Florin Cîţu, audieri care au început de ieri şi vor mai continua şi până mâine, trebuie să dezbatem să vedem ce se întâmplă cu acest guvern, dacă trece sau nu trece. Avem Partidul Social Democrat care este important în acest moment în funcţie şi de cum va vota acest nou guvern, dar trebuie să discutăm şi despre Congresul care bate la uşa Social Democraţilor. Cine se conturează a fi lider, vom discuta dacă Marcel Ciolacu rămâne singurul candidat. Alegerile locale şi Nicuşor Dan care a reuşit să strângă dreapta în jurul domniei sale, se conturează ca fiind unicul candidat din partea dreptei, vom dezbate dacă va avea şanse să cucerească reduta capitalei aşa cum am mai discutat. Coronavirusul, o săptămână de la primul anunţ de caz confirmat în România, astăzi au mai fost confirmate alte două cazuri şi criza emigranţilor care bate la uşa Europei, Turcia care a anunţat că dă drumul emigranţilor spre Europa, trebuie să dezbatem acest subiect, un subiect important de altfel, editorialul săptămânii, rubrica noastră din fiecare ediţie şi top 5 politicienii săptămânii. Haideţi să intrăm în prima temă, audieri în Parlament, astăzi au avut loc şase audieri, doi miniştri au primit aviz pozitiv, patru au primit aviz negativ din partea comisiilor de specialitate, ieri am avut la fel audieri, bilanţul a fost de trei la trei, trei avize pozitive, trei negative. Cum vi se pare ceea ce se întâmplă în Parlament, aţi văzut audierile miniştrilor, practic vorbim despre aceeaşi miniştri pe care i-am avut şi în Guvernul Orban 2, propuşi, credeţi că aceste audieri sunt la modul real, aşa cum am mai discutat, sunt pe bune aceste audieri?

Ion Cristoiu: Nu, suntem în plină comedie, teatru Ionescian al absurdului declanşării anticipatelor, audierile din această săptămână nu pot să fie înţelese fără invocarea schimbării de strategie de la Cotroceni. Luni, înainte de conferinţa de presă ţinută de domnul Klaus Iohannis, după decizia CCR, decizie care, foarte important, indiferent, nu are importanţă motivarea, e o chestiune de bun simţ, preşedintele trebuie să desemneze un premier care să ceară vot de încredere şi nu de neîncredere. Repet, ca să înţeleagă telespectatorii, domnul Ludovic Orban, prima dată înainte de marţi când îşi va depune mandatul, după două, trei zile, deşi avea rolul să joace teatru, că e serios, că face majoritate, probabil s-a gândit că se face de râs dacă o să pice fără ca să spună poporului român că a vrut el să pice şi atunci a schimbat rolul şi a început să spună că el vrea să pice. E foarte important, nu numai că a făcut declaraţie, dar a făcut şi negocieri, a fost şi pe 17 februarie o decizie a conducerii PNL că nu va fi votat şi sigur că Curtea Constituţională a fost mai mult decât corectă în interpretarea articolului, plecând de la...

Dl. Florin Cîţu a refuzat orice interviu dat la televiziuni în perioada asta de frică

Monica Mihai: Declaraţiile publice.

Ion Cristoiu: Nu numai declaraţii publice pentru că astea au fost un mijloc de contra-propagandă, nu, au fost fapte publice, el a avut negocieri publice cu partidele ca să nu fie votat. Şi atunci Curtea a spus că nu a fost constituţională desemnarea deoarece domnia sa a fost desemnat ca să cadă, nu există aşa ceva, de aia se şi numeşte vot de încredere, nu vot de neîncredere. Luni se decisese ca domnul Ludovic Orban să fie din nou desemnat, deja pregătise, aţi văzut în diferite intervenţii vorbele: „de data asta vreau să fac majoritate”. Luni spre marţi, noaptea fiind un sfetnic bun, adică şi noaptea venind sfetnicii buni, Klaus Iohannis a convins că dacă merge tot pe Ludovic Orban, atunci PSD va face sesizare, indiferent de ce va spune Ludovic Orban şi iar vor fi declarate neconstituţionale. Şi atunci l-a chemat pe domnul Orban, l-a convocat, aşa e în monarhia noastră prezidenţială, şi i-a cerut să îşi depună mandatul. Pentru ca să nu fie prea trist domnul Ludovic Orban şi pentru ca să nu se teamă, pentru că Ludovic Orban a insistat de fiecare dată să fie el desemnatul, de teamă că dacă totuşi trece, sau în perioada respectivă cel desemnat teatral să nu devină un contra-candidat la şefia PNL. S-a ajuns la o înţelegere potrivit căreia a trebuit pus domnul Florin Cîţu şi nu au greşit, din două motive: 1. Florin Cîţu are o imagine atât de proastă încât era greu de presupus că va fi votat şi 2. Domnul Florin Cîţu, spre stupoarea poate a multora care nu îl ştiu, dar eu mai ştiu nişte lucruri, este un fricos...

Monica Mihai: Deci nu este o stea în ascensiune aşa cum spuneaţi.

Ion Cristoiu: Nu, vă dau o informaţie, a refuzat orice interviu dat la televiziuni în perioada asta de frică.

Monica Mihai: De ce, de frica cui?

Ion Cristoiu: Ludovic Orban. I-a spus Ludovic Orban că în perioada asta trebuie să meargă pe burtă, adică în perioada asta aţi văzut...

Monica Mihai: Să nu se remarce politic.

Ion Cristoiu: Păi nu, eu am şi greşit în calcul, am zis că orice tip, politician bărbat, dacă e desemnat zice şi el pe acolo, apare în spaţiul public...

Monica Mihai: Da, într-adevăr domnul Florin Vasile Cîţu nu a apărut nicăieri în această săptămână.

Ion Cristoiu: Nu, a ieşit atunci împreună cu domnul Ludovic Orban şi s-a făcut de râs şi de atunci nu a mai apărut, deci informaţia pe care o dau e faptul că el refuză de frică, adică...

Monica Mihai: V-aţi fi aşteptat să îl vedeţi?

Ion Cristoiu: Având credinţa că oamenii politici sunt şi minim bărbaţi, da. Adică nu mi-am dat seama, deşi am 30 de ani de frecventare a politicii româneşti, că pot fi politicieni atât de, să nu spun altfel, atât de fără coloană vertebrală, atât de speriaţi, atât de supuşi şefului de partid. M-am convins, încă o dată, că în România, ca şi Caragiale pe vremuri, în post-decembrism nu există partide politice, există nişte feude cu preşedinţi dictatori, cu lideri din jurul lui care zic da, da, da şi îi fac pe plac şi care mor de frică de teama...

Monica Mihai: Vedeţi o asemănare între Partidul Naţional Liberal şi Partidul Social Democrat sub conducerea lui Dragnea?

Ion Cristoiu: Da, bineînţeles, au această mare slăbiciune, de aia era nevoie de un altfel de politică pentru că sunt partide în interiorul cărora este dictatură, nu este nici o democraţie, nu există puncte de vedere diferite, totul se votează în unanimitate, când o să ajungem la Nicuşor Dan o să şi povestesc cum a decis peste noapte domnul Ludovic Orban. PNL a fost pus în faţa unui fapt împlinit să îl sprijine, deci asta îmi arată… ne-a contrazis pe toţi, adică măcar putea să dea un interviu, nu ştiu, îl vedeam şi noi. Nu, i s-a zis că dacă ieşi te-a luat dracul, eu aş fi zis, bine, mă ia dracu, în ce sens, că am înţeles că el e economist, ce i se putea întâmpla? Deci, repet, nenorocirea în România este faptul că, mă rog poate că la nivelul întregii Românii avem o minimă democraţie, dar la nivelul partidelor politice care guvernează avem o dictatură mai aproape de cea a lui Stalin, în interiorul partidelor comuniste, ca al lui Ceauşescu, adică nu zice nimeni nimic, nu are nimeni curaj.

Monica Mihai: Nu iese din cuvântul şefului.

Ion Cristoiu: Da, până când îl dau jos, după ce îl dau jos pe şeful ăla, vine alt şef şi intră în cuvântul lui. Deci în această perioadă, dacă aţi observat, şi domnul Orban a rămas în continuare în prim plan sporovăitor şi nici unul dintre ei nu a mai zis că vor să cadă, adică au jucat toată comedia, sigur, o comedie. Discuţiile în audieri au făcut parte… numai că aici PNL s-a lovit de perfidia PSD-istă, alţi bandiţi...

Monica Mihai: Care au făcut ce?

Ion Cristoiu: Care au lăsat impresia că e serioasă, dacă aţi observat faţă de data trecută, unii au trecut.

Monica Mihai: Alţii nu.

Ion Cristoiu: Deci de ce aveau nevoie PSD-iştii de asta, aveau nevoie pentru a mai eroda un pic guvernul, PNL nu îşi dă seama că... noi am mai discutat că marea masă a populaţiei, electoratul, nu judecă cu nuanţe, el nu are nuanţe, adică degeaba vine domnul Ludovic Orban şi spune: „ticăloşii de la PSD în Biroul Permanent au...”

Cum să am eu încredere în aceşti oameni care sunt demnitari, sunt miniştrii, când ei acceptă o postură umilitoare? Este chiar umilitoare.

Monica Mihai: Au stabilit ceva, sau au amânat.

Ion Cristoiu: Marea majoritate a populaţiei care umblă după măşti împotriva coronavirusului, după mâncare, nici nu ştie ce e ăla Birou Permanent. El vede aşa că nişte miniştrii s-au dus şi unii au picat şi alţii au trecut.

Monica Mihai: Cum vi se pare această echipă de miniştri? Noi am mai discutat, am văzut că sunt aceleaşi nume propuse, adică asistăm la două guverne similare, dacă nu aproape în totalitate, Monica Anisie la Educaţie, Violeta Alexandru la Ministerul Muncii, domnul Cătălin Predoiu, domnul Nicolae Ciucă, Bogdan Aurescu...

Ion Cristoiu: Domnişoară, toţi trebuie să dispară din viaţa politică pentru că toţi sunt nişte slugi, pentru că nu pot să am încredere în aceşti miniştri, sunt oameni, bărbaţi, femei de stat, câtă vreme ei acceptă un asemenea rol, eu unul nu aş accepta, adică ei au primit un rol să se ducă la audieri deşi ştiu că e o comedie, păi iertaţi-mă, cum să am eu încredere în aceşti oameni care sunt demnitari, sunt miniştrii, când ei acceptă o postură umilitoare? Este chiar umilitoare. Deci faptul că ei acceptă, arată că nu au coloană vertebrală, înseamnă că ei oricând execută un ordin. Ori, noi avem nevoie de nişte demnitari, de nişte politicieni cu o minimă coloană vertebrală, marea nenorocire a României eterne, este această slugărnicie căruia e nu ezit să îi spun băloasă. Noi nu avem loialitate, că ai un şef şi sigur încerci să fii minim loial dar fără să fii... deci slugărnicia la noi în România, eternă şi în post-decembrism faţă de şefi, este atât de exagerată încât eu, dacă faţă de mine s-ar manifesta această slugărnicie băloasă, m-aş simţii penibil, adică la noi se exagerează, se pupă mâna, se pupă papucul, se fac lucruri exagerate, adică în sensul acesta. Discutam înainte de emisiune… deci eu am studiat, fac o paranteză, şedinţa CPEx din 17 decembrie (1989), acolo erau nişte demnitari, erau 21, dacă nu mă înşel, de oameni care conduceau România, erau şi miniştrii, vicepremieri, şeful armatei, şeful securităţii, Postelnicu de la Interne, da? Domnişoară, în primul rând că Ceauşescu acolo era un jupân, nu îi întreba, normal era să spună: „tovarăşi v-am adunat pentru că avem o criză la Timişoara”, nu, Ceauşescu foloseşte această şedinţă pentru a le freca ridichea lui Milea, lui Postelnicu şi lui Iulian Vlad.

Monica Mihai: Probabil aşa cum se întâmplă şi acum.

Ion Cristoiu: Nu, dar atenţie, niciunul din ăia, dar niciunul, unul nu a ridicat două degete să zică: „tovarăşe preşedinte, sau secretar general, ştiţi, poate nu e bine să trimitem armata”, nu să zică sunteţi prost demisionaţi, nu e bine, niciunul nu a avut curaj, toţi ziceau, da, da să trăiţi, îndeplinim ordinele. Aşa e şi în partide, vezi o şedinţă, vine şeful, se scoală dimineaţa şi spune… Orban sau, mă rog, Ciolacu încă nu e, Dragnea şi zice: „gata de mâine cade guvernul”...

Monica Mihai: Şi toată lumea trebuia să execute.

Ion Cristoiu: Mai ţineţi minte CPEx-urile alea cu consiliile naţionale ale PSD, că am răguşind spunând, domnule, este inimaginabil, unu să vină...

Monica Mihai: Şi nu reieşea nicio informaţie, adică nu exista un comunicat...

Ion Cristoiu: Dar nu spunea niciunul, încă o dată, ascultaţi-mă, nu zicea nimeni ”bă tu eşti prost” lui Dragnea, zicea dimpotrivă, toate erau unanimităţii, este inimaginabil, nu poate să existe unanimitate, şi repet, vreau să fie unanimitate la un atelier de cusut, sau de pingelit, dar nişte oameni care conduc departamente, la PSD, baroni locali sau chiar miniştri, dincoace, baroni locali, oameni cu neveste cu copiii, cu soacre, care conduc, care răspund, oameni serioşi care fac copii la rândul lor, unii au şi nepoţi, să fii atât de slugarnic, adică aşa aş vrea, să am încredere, nu să îl înjuri pe ăla, dar să îi spui: „alo, domnul Orban”, sau îi spui... uitaţi-vă şi Ciucă şi Predoiu, mare bărbaţii ai neamului nu au zis „măi eu nu mai joc, m-am plictisit” .

Monica Mihai: Poate au zis în spatele uşilor închise.

Ion Cristoiu: Păi nu există în spatele uşilor închise, păi nu în spatele uşilor închise în sensul să refuze. Ce i se întâmpla lui Predoiu dacă refuza? Îl dădeau afară, şi? Chiar că mă enervez, deci noi îi criticăm pe ăia de pe vremea lui Stalin că de ce când erau în închisoare nu ştiu ce au făcut, au fost informatori, păi, domnule, pe vremea lui Stalin ajungeai în Siberia, te împuşcau, ce i se întâmplă acum unuia ca Predoiu dacă pleacă?

Acolo, PSD, dacă aţi observat, v-am zis alt bandit, joacă şi ei la înghesuială, adică vor scoate şi din acest punct de vedere ceva profit

Monica Mihai: Poate că nu o să ştim niciodată pentru că nu cred că o să facă acest pas, haideţi să...

Ion Cristoiu: Înţelegeţi, dacă pentru atâta lucru e atât de mare teama de a pleca dintr-o funcţie în România, atunci cum să am eu încredere că în funcţia aia demnitarul va fi corect şi nu va îndeplini ordinele. Bun, deci noi ne aflăm în această fază, probabil că PSD joacă o lungire a acestora şi ei sunt într-un fel de acord cu anticipatele, probabil că se amână şi pentru a aştepta să cadă acea Ordonanţă de Urgenţă, să ajungă şi la Camera Deputaţilor. Un moment foarte greu pentru PNL va fi cel în care se va vota, să ne imaginăm, PSD va asigura cvorum şi va vota împotrivă, dar voturile împotrivă ale PSD-ului nu ajung.

Monica Mihai: Mai e nevoie.

Ion Cristoiu: Şi atunci vom vedea PNL care votează, deci acolo PSD, dacă aţi observat, v-am zis alt bandit, joacă şi ei la înghesuială, adică vor scoate şi din acest punct de vedere ceva profit, dar închei aceste audieri, al doilea val, nu mai spun de al treilea, cred că va fi catastrofal, erodează PNL şi probabil că în momentul în care se vor declanşa anticipate ei vor renunţa la anticipate pentru că ei pierd anticipatele, în această perioadă de erodare. Se lungeşte, e mult, mult gândiţi-vă au trecut de...

Monica Mihai: Şi mai ales în ce context economic şi global şi politic. O să ajungem la acest subiect, aţi ridicat foarte bine problema şi de felul în care a condus, de exemplu, Liviu Dragnea Partidul Social Democrat, aşa ajungem la următoarea temă importantă a serii, Partidul Social Democrat care încă nu ştim cum votează, pe surse a ieşit informaţia de la PSD că vor vota împotriva acestui guvern. Ştim că trebuia să aibă loc pe 29 februarie şi Congresul PSD la care trebuia să mergeţi şi dumneavoastră, aţi fost şi dezamăgit că nu a mai avut loc şi că acesta ar putea avea loc pe 21 martie, încă nu se ştie exact dacă va fi online, în contextul Coronavirusului, sau dacă va fi cu prezenţă în sală, aşa cum ar fi trebuit să aibă loc de la bun început. În primul rând, hai să nu mergem mai departe de Florin Cîţu, PSD aţi spus că va vota împotrivă, PSD credeţi că va fi cel care va face alianţe ca să cadă acest guvern, sau lasă toată treaba asta în seama PNL?

Ion Cristoiu: Tot ce se întâmplă acum în viaţa publică a României nu este determinat de bătălia între partide, ci de bătălia din interiorul partidelor. Mereu compar, dar am reuşit să îi enervez pe toţi cu serialul ăla turcesc Ertugrul, unde, în interior, bătălia pentru şefia tribului, tribul e mare, este mult mai mare decât bătălia cu duşmanul de fapt...

Monica Mihai: Aceea e bătălia.

Ion Cristoiu: Partidele, la noi, sunt nişte triburi şi în bătălia, e foarte interesant ca lecţie de istorie, în bătălia pentru şefia tribului ăia se aliază cu toţi duşmanii, cu bizantinii, cu mongolii, nu au mamă, nu au tată, de ce? De dragul de a ajunge şefi la trib, adică ei sunt gata să se umilească în faţa duşmanilor numai ca să fie şefi la trib. În cazul de faţă avem două triburi, unul e PSD, unul e PNL. În PNL e clar că tot ce se întâmplă, inclusiv decizia în legătură cu Nicuşor Dan, depinde de spaima cumplită a lui Ludovic Orban că cineva îi ia locul, fie din echipa lui Iohannis, fie din alte motive şi atunci tot ce face PNL la ora actuală este marcat în planul relaţiei cu PSD, cu Klaus Iohannis, de această spaimă a lui Ludovic Orban ca nu cumva să apară o stea...

Monica Mihai: Care să îi ia locul.

Ion Cristoiu: Care să îi ia locul, el ştiind la rândul lui că ăia zic da, da, da, că aici este mizeria slugărniciei băloase, că ea este ostentativă, dar în acelaşi timp stau la pândă, zic da, da, da şi...

Monica Mihai: Aşteaptă să faci o mişcare greşită.

Ion Cristoiu: Da, şi iau gâtul, cum s-a întâmplat şi la PSD, dar şi la PNL. Crin Antonescu nu i-a luat lui Tăriceanu? Tot aşa cu sprijinul domnului Ludovic Orban. La PSD este mai complicat, la PSD nu avem un şef de trib, e o bătălie şi vreau să devoalez de ce s-a amânat congresul.

Monica Mihai: De ce?

Ion Cristoiu: Mai ţineţi minte că am insistat mereu asupra unui termen, în moţiune...

Monica Mihai: Am discutat.

Ion Cristoiu: Da, numai că nimeni nu e atent din presă. Deci după moţiune, v-am spus, înseamnă că se prezintă un preşedinte, candidat la preşedinţia partidului, cu un program, proiect cum zice domnul Ciolacu, şi o echipă. În 1992 când s-a spart FSN ei au fost trei asemenea echipe, trei asemenea moţiuni, a lui Roman, a iliesciştilor şi „un viitor pentru România”, v-am zis, că mi-l amintesc pe Hrebenciuc, da? Şi în momentul în care fiecare dintre ei, eu dau exemplul din 1992, de atunci de când s-a renunţat, citeşte moţiunea se supune la vot nu pe funcţii, pe moţiune. Dacă câştigă, cum a fost atunci moţiunea Roman, ăialalţi nu iau nimic.

Monica Mihai: Deci practic doar echipa care este trecută pe lista domnului Ciolacu.

Ion Cristoiu: Bun, în cazul domnului Ciolacu, vă spun din surse, s-a întâmplat următorul lucru: până vineri nu era o altă moţiune, deci dacă vrei să iei şi tu ceva, eşti baron local şi atunci găseşti şi tu un preşedinte, luăm un baron local, nu ştiu, Ion Popescu...

Acolo lucrurile încă nu sunt rezolvate pentru că ne putem confrunta cu o boicotare a congresului

Monica Mihai: Domnul Oprişan.

Ion Cristoiu: Nu, hai să nu dăm nume, dacă vrei să ai şi tu un loc în conducere, sau un om în conducere, trebuie să îţi găseşti un candidat cu moţiune, deci normal ar fi ca...

Monica Mihai: Sau să te duci să negociezi cu domnul Ciolacu.

Ion Cristoiu: Păi aici ajungem. Sau te duci şi negociezi cu domnul Ciolacu să te pună pe listă, dar dacă sunt vreo 100 e grea lista, sau faci şi tu, găseşti încă 21 care să... sau tu faci moţiune şi atunci la Congres se citeşte o moţiune şi se citeşte altă moţiune şi cele două moţiuni se bat şi câştigă una dintre ele şi ceilalţi pierd totul. Înaintea acestui congres, asupra domnului Ciolacu au venit băieţii, baronii, „vrem şi noi, vrem şi noi, vrem şi noi în echipă” pentru că şi-au dat seama că ei nu pot să facă o moţiune, am înţeles.

Monica Mihai: Dar de ce nu ar fi putut? Tot aţi spus că nu pot face, de ce nu au făcut, adică ce îi oprea?

Ion Cristoiu: Păi nu au găsit şeful de moţiune, aţi înţeles? Trebuie să găseşti nu un colectiv, ci unul care să îşi asume. Dacă noi am concura amândoi, dacă s-ar ajunge aici la participarea la emisiunea asta prin moţiuni, să zicem că o fac eu da? Păi dumneavoastră ca să fiţi, trebuie să găsiţi...

Monica Mihai: Păi eu sunt pe listă cu dumneavoastră.

Ion Cristoiu: Păi nu, vă înscrieţi sau faceţi dumneavoastră... adică mă concuraţi pe mine, cine să îl concureze pe Ciolacu, că nu au curaj, că ştiu că pierd, nu ştiu dacă aţi înţeles, adică toţi ăia care se gândesc zic că „mai degrabă mă dau bine şi mă trec pe lista lui Ciolacu”. De atunci au amânat congresul sub pretextul dat de coronavirus, domnul Ciolacu a impus la şedinţa asta informală să nu fie nici un baron local, într-un fel bine pentru că poate unii din ei erau cu probleme, dar problema este că din surse ştiu că nu s-a rezolvat.

Monica Mihai: Şi de aceea au amânat pe o perioadă atât de lungă.

Ion Cristoiu: Da, adică nu, şi după ce au zis da, da, da tot aşa s-au dus şi atunci „bă, şi noi?”

Monica Mihai: Şi până la urmă noi pe ce listă suntem?

Ion Cristoiu: Noi, din punctul ăsta de vedere. Şi atunci domnul Ciolacu le-a zis că vor fi şi baronii, şefii de organizaţie, vor fi în Comitetul Politic Executiv, deci acolo lucrurile încă nu sunt rezolvate pentru că ne putem confrunta cu o boicotare a congresului.

Monica Mihai: Dacă nu se înţeleg până la urmă pe numele care ar trebui să apară pe listă.

Ion Cristoiu: Da, pe de o parte domnul Ciolacu care nu vrea în ruptul capului, nici nu are cum, vă spun, că sunt vreo 30 care vor, nu au unde, iar el are echipa lui, nu ştiu, preşedinte, vicepreşedinte, secretar general, conducerea centrală, da? În conducerea asta centrală vor să intre şi alţii.

Monica Mihai: Vă întreb în contextul întâlnirii informale pe care...

Ion Cristoiu: Eu anticipez întrebarea, această bătălie pentru şefia tribului mare numit PSD influenţează asupra poziţiei lui Marcel Ciolacu, a PSD-ului în anticipate. Domnul Ciolacu împreună cu echipa e de acord cu anticipatele, sigur în anumite condiţii, adică să fie în aceeaşi zi cu localele, să nu mai fie ordonanţa aia cu prevederile care contravin intereselor PSD, dar şi democraţiei şi o mare masă care nu vrea anticipate...

Monica Mihai: Voiam să vă întreb în contextul acestei discuţii informale de la PSD, cum s-a decis soarta doamnei Pintea de a fi suspendată din partid şi tot spectacolul la care am asistat în weekend cu reţinerea doamnei Pintea şi intervenţia domnului Liviu Marian Pop care cumva a ajuns şi el în acest scandal, din nou scandal de corupţie, din nou la uşa PSD.

Domnul Marcel Ciolacu a creat toate premisele ca să nu mai rămână nimeni din PSD, inclusiv el, pentru că băieţii s-au prins

Ion Cristoiu: Acest film cu Partidul Social Democrat care vrea să fie pur, să nu mai aibă corupţi şi lume penală, l-am mai văzut, l-am văzut, dacă nu mă înşel, în guvernarea Ponta, sub conducerea lui Ponta, şi este catastrofal dintr-un simplu motiv, în momentul în care anunţi oficial că oricine are probleme penale, e foarte importantă această precizare, una este să fii condamnat, deci ai trecut prin toate...

Monica Mihai: Etapele procesului şi ai fost condamnat.

Ion Cristoiu: Da, şi la capătul procesului eşti condamnat, gata, după părerea mea nici nu ai ce căuta în politică şi alta este conceptul de penal pe care domnul Ciolacu şi-l însuşeşte de la domnul Klaus Iohannis, care este aiurea şi anume că penal e cel împotriva căruia începi o investigaţie, este totalmente aiurea şi din punct de vedere juridic. Deci, declanşarea unei investigaţii, chiar anchete...

Monica Mihai: Nu înseamnă că eşti vinovat neapărat, există o suspiciune de vinovăţie.

Ion Cristoiu: Da, din mai multe motive, prima şi cea mai importantă este că numai în România, dar procurorul în istoria, dacă avem o istorie a procuraturii, în istoria omenirii, el are nişte suspiciuni, el poate să dea curs suspiciunii. Din punct de vedere al statului de drept, procurorul nu declanşează investigaţia ca să te înfunde...

Monica Mihai: Ci ca să afle adevărul.

Ion Cristoiu: Da, el are nişte suspiciuni şi este asemănător cu o investigaţie jurnalistică...

Monica Mihai: Unele subiecte se confirmă, altele se infirmă.

Ion Cristoiu: Primeşte nişte ponturi că ăla a furat, face nişte investigaţii, se duce la redactor şi zice „domnule, nu am probe”. Asta e una, doi, chiar şi trimiterea în judecată nu înseamnă nimic pentru că cel care decide e judecătorul, nu procurorul, or domnul Klaus Iohannis a introdus în viaţa politică românească un lucru foarte periculos, la care şi el va fi victimă, că nu va mai fi şef, şi anume orice om convocat la DNA sau la DIICOT, nu la instanţă, convocat deja, adică subiect de anchetă penală, el este considerat penal, trebuie să se auto-suspende, numai că eu sper că domnul Ciolacu îşi dă seama că dacă vrei să decimezi PSD acum, declanşeze anchete, da? Şi vreau să vă atrag atenţia că în joc a intrat acum şi DIICOT acum dacă aţi observat, adică DIICOT îl curăţă pe Codrin Ştefănescu şi pe toată echipa, DNA o ia pe Sorina Pintea, nu întâmplător, pe sănătate, cu astea... în sensul următor, eu nu contest, poate că aşa este, poate...

Monica Mihai: Un ultim minut pe subiect, ca o concluzie la...

Ion Cristoiu: Ca o concluzie, domnul Marcel Ciolacu a creat toate premisele ca să nu mai rămână nimeni din PSD, inclusiv el, pentru că băieţii s-au prins: „ A, îi suspendaţi? Îi chemăm pe toţi”, oricum eu ştiu de o listă de 10 inşi. Se pare că va veni rândul şi domnului Cuc, îi cheamă.

Monica Mihai: Şi atunci să vedem ce va face Partidul Social Democrat având în vedere noua direcţie pe care a luat-o.

Pe domnul Nicuşor Dan îl putem considera candidat unic al dreptei în momentul în care el se înscrie la BEC. Până atunci mai discutăm

Ion Cristoiu: Numai dacă va garanta domnul Ciolacu că pe el nu îl cheamă, dar nu poţi ştii niciodată.

Monica Mihai: Trecem la următorul subiect important al serii, domnul Nicuşor Dan a reuşit după lungi eforturi, despre care şi noi am vorbit de-a lungul emisiunilor, să coalizeze dreapta în spatele dumnealui, pentru alegerile locale pentru Capitală.

Ion Cristoiu: Nu a reuşit nimic, i-am spus-o şi lui, nu. Ştiţi că eu am scris, l-am avut şi invitat, eu nu m-aş bucura pentru că deocamdată noi avem un anunţ.

Monica Mihai: Nu e destul? Nu e o garanţie a unui anunţ public?

Ion Cristoiu: Nu, la cine? La PNL? La partidele politice din România? Deci noi avem un anunţ că el va fi sprijinit, un anunţ vag, e de genul când o să fiu eu mare o să fiu eu mare o să mă însor cu X, până o să fiu eu mare, până o să fie ea, adică hai să ne lămurim, deci în primul rând că deocamdată eu... domnul Nicuşor Dan îl putem considera candidat unic al dreptei în momentul în care el se înscrie la BEC, până atunci mai discutăm.

Monica Mihai: Păi un prim hop ar trebui să fie înscrierea la BEC, spuneţi dumneavoastră?

Ion Cristoiu: Aşa, noi avem de a face cu următorul lucru, cu un anunţ al domnului Orban care este suficient de dubios, dacă pot să spun aşa, prin circumstanţe pe care eu le ştiu.

Monica Mihai: Aţi spus că le povestiţi, chiar suntem foarte curioşi.

Ion Cristoiu: Da, e foarte important, în primul rând în urmă cu o lună şi ceva, inclusiv în februarie, toţi liderii PNL au spus că vor candidat propriu, mai ţineţi minte? Klaus Iohannis, Violeta Alexandru, Ludovic Orban, Rareş Bogdan.

Monica Mihai: Au fost declaraţii că PNL va avea un candidat.

Ion Cristoiu: Lucru normal, adică un partid precum PNL nu poate să nu aibă un candidat propriu la Bucureşti, da? Bun, au fost nişte negocieri despre care Rareş Bogdan, prim vicepreşedinte, îl luăm în serios, spunea într-o emisiune unde am fost în direct la Antena 3, că ei pun condiţie domnului Nicuşor Dan să se înscrie în PNL, Nicuşor Dan a refuzat şi părea, din câte ştiu eu, cu vreo trei zile înainte de anunţ, subiect încheiat, adică PNL îşi pune candidat propriu şi era decis şi joi...

Monica Mihai: Săptămâna trecută, joi parcă.

Ion Cristoiu: Joi dimineaţă după anunţul de miercuri, după ce l-a prezentat pe Florin Cîţu, domnul Ludovic Orban l-a sunat pe domnul Nicuşor Dan, asta ştiu de la el, era să leşine Nicuşor Dan şi a zis: „noi ne-am răzgândit, vă vom sprijini”. Adică ce ştiu este următorul lucru: înainte de a face acest anunţ, că la 10 şi ceva domnul Ludovic Orban s-a dus la Cotroceni şi a cerut aprobare deoarece Cotroceni înseamnă Rareş Bogdan şi s-a prezentat apoi în faţa conducerii partidului cu argumentul autorităţii: „este de acord şi domnul Klaus Iohannis”, deocamdată avem de a face cu un anunţ de intenţie, noi vom sprijini. Am întrebat de fiecare dată ce înseamnă a sprijini, mai ţineţi minte, am avut varianta Mircea Diaconu.

Monica Mihai: Mircea Diaconu care era sprijinit de ALDE şi Pro România.

Ion Cristoiu: Da, dar Mircea Diaconu, pe de o parte avea o relaţie cu două partiduleţe mici care nici nu se gândeau şi el era suficient de personalitate ca să meargă pe cont propriu. Dincoace la PNL, în curând vom avea următoarea situaţie, eu prevăd, în sensul că acum e sprijin, după ce cade guvernul Cîţu, o să vedeţi că ăsta este momentul şi nu mai e nici un pericol pentru Orban. În acel moment domnul Nicuşor Dan va fi chemat la negocieri pentru că noi trebuie să vedem ce înseamnă a sprijini.

Monica Mihai: Ce trebuie să ofere.

Ion Cristoiu: Deci, deocamdată domnul Ludovic Orban nu face nimic, e un romantism revoluţionar. Nu, nu o să îi ceară nimic, este practic imposibil, nu am auzit partid politic care, de dragul de a o da jos pe Firea, să îl sprijine pe Nicuşor Dan.

Monica Mihai: Ar fi putut să fie intenţia PNL să destabilizeze alianţa USR-PLUS?

Ion Cristoiu: Nu, intenţia a fost personală a domnului Ludovic Orban care miercuri spre joi dimineaţă şi-a dat seama că trebuie să facă o pocnitoare mediatică să acopere faptul că nu este el premierul desemnat, este numai şi numai din cauza asta.

Monica Mihai: Şi totuşi nu este asta o consecinţă a acestei decizii? Adică ştim că PLUS avea candidatul propriu, în persoana lui Vlad Voiculescu, care deja începuse să spună acest lucru şi ţinem minte acea conferinţă de presă de acum câteva zile.

Ion Cristoiu: Pe de o parte a scăpat de conflictul cu PLUS, trebuia să decidă, iar pe de altă parte, oricât ar vrea să se creadă independent domnul Nicuşor Dan, trece drept USR-ist.

Monica Mihai: USR-ist cu sprijinul PNL.

Ion Cristoiu: E USR-ist, hai să ne lămurim încă o dată: sprijin, deocamdată dacă aţi observat, în afară de ideea de sprijin nu avem rezolvate nişte lucruri, deci noi nu avem de a face cu o alianţă între PNL, alianţă electorală, şi USR în urma căreia să se facă aşa un fel de tratat şi spune aşa în urma acestei alianţe a primăriei este Nicuşor Dan din partea USR, viceprimar este Violeta din partea PNL, la primării la unul vom fi noi, la sectorul 2 PMP, dacă intră şi PMP, şi după asta vin consilierii, adică fiecare candidat pentru cine trage? Domnul Nicuşor Dan spune: „votaţi-mă pe mine” şi trebuie să spună şi „votaţi şi consilierii” că dacă nu ai consilieri. Şi atunci probabil că aici va fi momentul în care îl vor scoate din minţi pe domnul Nicuşor Dan şi probabil că vor renunţa.

Monica Mihai: Mai e puţin până la alegerile locale, vedem dacă va reuşi totuşi dreapta să rămână unită.

Ion Cristoiu: Potrivit lui Rareş Bogdan, 10 martie ar fi ca ei să se decidă, nici nu mai ştiu cât e acum.

Au exagerat cu acest virus ca să dea în chinezi, deodată s-au trezit că... dacă l-au prezentat super virus, este greu să spui acum că nu este

Monica Mihai: Mai avem cinci zile, patru-cinci zile. Coronavirusul, domnul Cristoiu, a ajuns săptămâna trecută, miercuri, acum o săptămână în România, atunci a fost confirmat primul caz, în acea conferinţă de presă de la ora 23:00 când a ieşti domnul Arafat şi a confirmat acest lucru, de atunci şi până astăzi lucrurile păreau destul de liniştite ca să spun aşa, au mai fost trei cazuri confirmate, primul pacient infectat a fost şi externat şi în cursul zilei de ieri, astăzi a apărut anunţul că încă două persoane au fost confirmate cu coronavirus, un bărbat de 71 de ani şi încă un tânăr adolescent, cazurile sunt din Timişoara. Cum vedeţi situaţia coronavirusului în România?

Ion Cristoiu: Cred că iniţial a fost vorba de o... deci, iniţial noi am mai discutat, coronavirus a fost o psihoză, era vremea cu China, o psihoză în care şi noi am intrat, e virusul cu repeziciune, e unic, e super virus cum se zice, teroristul din decembrie. De aici măsuri planetare menite să stârnească panica, cu carantină, avioane care sunt blocate, retrageri de personal din China. În momentul în care chinezii au început să îşi rezolve problema el a izbucnit Europa şi atunci europenii s-au confruntat cu propria manipulare, adică după ce au manipulat, că probabil au exagerat mult, au exagerat cu acest virus ca să dea în chinezi, deodată s-au trezit că... dacă l-au prezentat super virus, este greu să spui acum că nu este.

