Interviul integral. „Gândurile lui Cristoiu”: Am tot mai multe semnale că PSD nu îl va respinge pe Florin Cîţu. Ar fi o lovitură fatală

Preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Florin Cîţu fiind sigur că va fi respins de Parlament şi astfel va continua procedura pentru declanşarea anticipatelor, dar şeful statului ar putea primi o lovitură mortală din partea PSD, afirmă analistul politic Ion Cristoiu.

Jurnalistul a declarat joi, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că desemnarea lui Florin Cîţu ca premier arată că preşedintele Iohannis merge înainte cu declanşarea alegerilor anticipate, de unde şi efortul uriaş de a minimaliza efectele crizei coronavirusului.

“Ca să înţelegem, din start trebuie să spun că această desemnare arată că preşedintele merge în continuare cu anticipatele. Că merge în continuare cu anticipatele, un alt semn, şi o să vedem şi de ce este Florin Cîţu, este efortul uriaş pe care îl desfăşoară preşedintele, dar după părerea mea şi Serviciile Secrete ale României şi statul paralel, de a micşora importanţa crizei sau mărimea crizei provocate de coronavirus. Deci, după părerea mea, asistăm la una dintre cele mai mari mistificări din istoria României din interese politice”, a susţinut analistul politic.

Ion Cristoiu avertizează însă că dacă această criză se va adânci, atunci şeful statului poate să ia elicopterul şi să fugă deoarece românii îl vor învinui că s-a preocupat mai mult de anticipate decât de sănătatea lor.

“În faţa lui Klaus Iohannis a stat marţi următoarea situaţie, merge înainte cu anticipatele, dar dacă criza generată mai ales de psihoză se adânceşte, domnia sa poate să îşi ia elicopterul să plece pentru că e clar că românii dacă vor fi afectaţi, vor da vina pe el, adică vor spune în mod normal: tu te joci de a anticipatele şi în timpul ăsta noi suferim din cauza psihozei. În al doilea rând, PSD şi adversarii lui Klaus Iohannis folosesc şi ei, din punct de vedere politic, tema <aţi văzut, se ocupă de anticipate, se joacă de anticipatele”...Şi atunci are un interes, şi a şi ordonat, e limpede, ieşit din comun, de a micşora proporţiile”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu a atras atenţia că preşedintele Iohannis a făcut nominalizarea lui Florin Cîţu mizând pe respingerea acestuia de social-democraţi, dar fără să ştie că PSD nu poate fi păcălit uşor.

“Hai să vedem posibilitatea, adică nu poţi să stăpâneşti viaţa, unu, am tot mai multe semnale că PSD nu îl va respinge şi adică domnul Klaus Iohannis când a făcut asta a zis că sigur îl respinge, dar nu ai de unde să ştii ce vor face, şi e foarte importantă această precizare, domnul Klaus Iohannis nu ştie ce e PSD, PSD nu e Viorica Dăncilă. PSD e un partid din 1990, spun cu duioşie, un partid de bandiţi, că PSD nu e dat de şefi, adică nu e PMP, unde dacă Traian Băsescu a renunţat s-a terminat, nu şi dacă ăla de la şefie vrea, vin baronii locali peste el într-o noapte şi îl şi bat, adică e un partid foarte aşezat şi greu de tras pe sfoară pentru că trebuie să tragi pe sfoară vreo 30 de inşi. Poţi să îl tragi pe Ciolacu, dar nu poţi să îi tragi pe ceilalţi. Deci poate să voteze asta şi cred că ar fi o lovitură mortală”, a afirmat analistul politic.

Ion Cristoiu a explicat că dacă Florin Cîţu va fi validat în Parlament, va avea propriul guvern, vor apărea poli de putere devenind un pericol pentru liderul PNL, Ludovic Orban.

“Da, pentru că el va face un guvern propriu. (… ) faptul că Ludovic Orban se teme, va fi vicepremier şi ministrul Dezvoltării, adică Orban zice <aoleu>, dar dacă îl votează, asta e una, dacă îl votează avem o problemă. A doua nu poţi să ştii cum se va dezvolta el, poate că de o dată o să descoperim că e o stea, sigur că aseară s-a bâlbâit că era emoţionat, dar dacă la un moment dat toată lumea, inclusiv eu...Este foarte riscant pentru Ludovic Orban pentru că în perioada asta în partid se pot face nişte jocuri, nu-i aşa? Suntem într-un partid românesc, pot să vină câţiva din ei care sunt duşmanii lui Orban şi să se mobilizeze în jurul lui (...)”, a spus jurnalistul.

Ion Cristoiu a mai spus că un alt pericol este modul în care va evolua criza coronavirusului în România, chiar dacă autorităţile încearcă să o ţină sub control şi să-i diminueze efectele.

“În al treilea rând, nu ştiu cum evoluează, deşi ei încearcă să ţină sub control, această psihoză pentru că… încercarea de a diminua aici, foarte corectă, deşi eu cred că e din motive politice, psihoza este o copilărie, o prostie, o neghiobie deoarece pe plan mondial ea creşte. Deci românii nu sunt izolaţi, românii văd că Trump declară nu ştiu ce, că e şi el pregătit...”, a mai spus jurnalistul.

Prezentăm interviul integral:

Monica Mihai: Bună seara, sunteţi la Gândurile lui Cristoiu, o nouă ediţie în această seară în care îl avem invitat, ca de fiecare dată, pe analistul politic şi jurnalistul Ion Cristoiu, bine aţi venit. A fost o săptămână agitată atât pe plan politic cât şi pe plan social. Am putea spune aşa, aseară preşedintele Klaus Iohannis a făcut noua propunere pentru premier în persoana lui Florin Cîţu, trebuie să discutăm dacă avem posibilitatea sau dacă ne mai încadrăm în scenariul anticipatelor. Congresul extraordinar al PSD prin care îşi vor desemna noul şef al partidului va avea loc sâmbătă, trebuie să vedem care sunt mişcările din partid, cine se conturează pentru şefia PSD şi avem coronavirusul, primul caz din România şi isteria creată în jurul acestui subiect, am văzut magazinele care au fost golite, rafturi pustiite, dacă putem spune aşa. Avem editorialul săptămânii şi top cinci politicienii săptămânii. Haideţi să începem cu primul subiect şi anume Klaus Iohannis. Preşedintele a anunţat aseară, după ce a avut ieri consultări la Palatul Cotroceni cu toate partidele, că îl desemnează pe fostul ministru al Finanţelor, Florin Cîţu, pentru funcţia de premier desemnat. Acesta are 10 zile la dispoziţie pentru a îşi forma echipa, pentru a se prezenta cu ea în Parlament şi pentru a fi supuse la vot dacă vom avea un nou guvern sau nu.

Ion Cristoiu: Desemnarea domnului Cîţu, am înţeles că îi spune şi Vasile, Vasile Florin Cîţu, de regulă se foloseşte un al treilea nume când vrei să fii ironic, de exemplu în cazul lui Klaus Iohannis cei care vor să îl ia peste picior, să îl atace, îi zic Klaus Werner Iohannis...

Desemnarea lui Florin Cîţu premier arată că preşedintele merge în continuare cu anticipatele

Monica Mihai: Sau domnul Băsescu lui Victor Viorel Ponta, dacă ne aducem aminte.

Ion Cristoiu: Da, aşa este, aici faptul că i-a zis Vasile Florin Cîţu, nu ştiu de ce, probabil că nu şi-a dat seama de sensul lor. Ca să înţelegem, din start trebuie să spun că această desemnare arată că preşedintele merge în continuare cu anticipatele. Că merge în continuare cu anticipatele, un alt semn, şi o să vedem şi de ce este Florin Cîţu, este efortul uriaş pe care îl desfăşoară preşedintele, dar după părerea mea şi Serviciile Secrete ale României şi statul paralel, de a micşora importanţa crizei sau mărimea crizei provocate de coronavirus. Deci, după părerea mea, asistăm la una dintre cele mai mari mistificări din istoria României din interese politice. În faţa lui Klaus Iohannis a stat marţi următoarea situaţie, merge înainte cu anticipatele, dar dacă criza generată mai ales de psihoză se adânceşte, domnia sa poate să îşi ia elicopterul să plece pentru că e clar că românii dacă vor fi afectaţi, vor da vina pe el, adică vor spune în mod normal: tu te joci de a anticipatele şi în timpul ăsta noi suferim din cauza psihozei. În al doilea rând, PSD şi adversarii lui Klaus Iohannis folosesc şi ei, din punct de vedere politic, tema ”aţi văzut, se ocupă de anticipate, se joacă de anticipatele”...

Monica Mihai: În loc să se ocupe de problemele cu coronavirusul.

Ion Cristoiu: Şi atunci are un interes, şi a şi ordonat, e limpede, ieşit din comun de a micşora proporţiile. Pe de o parte prin aceste eforturi penibile de a contracara o psihoză, eu nu îi spun isterie, o psihoză cu instrumentele ridicole ale raţionalului, ceea ce arată că ei sunt plutitori, cei care încearcă asta, eu sunt doctor în psihoza teroristă şi ştiu ce înseamnă psihoză. Poţi să faci 2000 de apeluri la presă, la oameni, să fie raţionali, când e psihoză ei sunt iraţionali.

Monica Mihai: Şi explica astăzi un psiholog că cu cât rosteşti mai mult cuvântul să nu intraţi în panică cu atât oamenii vor intra mai mult în panică.

Ion Cristoiu: Dacă vreţi, putem face o dată o întreagă emisiune, este un studiu de caz extraordinar. Chiar şi faptul că el convoacă satul şi se preocupă, adânceşte psihoza, adică pe de o parte el spune nu e nici o problemă, tuşim, ba chiar şi preşedintele...

Monica Mihai: Şi înainte cu o zi să nu uităm că a fost şedinţă de urgenţă la Parlament în care au fost chemaţi şefii săi.

Ion Cristoiu: Am dat un exemplu, deci în cazul, poate că după ce ajungem la coronavirus să discutăm pe larg, este practic imposibil deoarece psihoza a fost creată de pe la începutul lui februarie, că avusese loc în China şi avioane care îi adunau şi îi duceau pe francezi, comitete de urgenţă, e greu acum să vii în biata Românie să ascundă, să spui că nu, nu e nimic deosebit, e o tuse uşoară, ajungând şi la momente penibile, cum este preşedintele care ne-a povestit şi pe Facebook în ce constă, eu am scris, am avut o tresărire, am scris aoleu preşedintele are Coronavirus, pentru că el este profesor de fizică şi ca să descrii simptomele şi să spui că nu e nici o problemă înseamnă că le ai, că eu nu pot acum să vă spun dacă cineva e bolnav de cancer, să zic nici o problemă, păi nu am trăit asta. Şi atunci avem un mare interes de micşorare... pe de o parte, după părerea mea, această încercare stângace de a contracara iraţionalul unei psihoze cu explicaţii, s-a făcut şi un comitet şi medici care ne spun acum că nu e nici o problemă, că e numai un soi de gripă şi pe de altă parte, după părerea mea, eu suspectez că undeva se ascund aceste cazuri, nu am nici o încredere în cei care se ocupă de asta, au şi ei dosare, nu am nici o îndoială o să vedeţi. Poate nu crapă dar s-ar putea să crape, pentru că dacă pleacă unul de la noi care e verificat de Institutul domnului Cercel ca neavând nimic şi ajunge în Austria şi îl verifică acolo, atunci o să crape, dar crapă în aşa fel încât îi arestează pe toţi în Uniunea Europeană. Deci avem un semnal că dânsul vrea să continue.

Monica Mihai: Cu anticipatele.

Ion Cristoiu: Cu anticipatele. Şi atunci a făcut următorul lucru: ca să înţelegem desemnarea lui Cîţu, ne trebuie o revenire la o temă pe care noi tot am discutat-o, ce s-a întâmplat cu decizia CCR. Decizia CCR a fost absolut corectă, sigur că trolii liberalii, presa galbenă cum îi zic eu, încerca să spună că CCR a fost PSD-izată, nu e adevărat, CCR s-a aflat în faţa unei situaţii de decizie de interpretare, adică: Avem articolul 113 şi articolul 113 spune, fără să precizeze, că preşedintele desemnează un premier care să treacă prin Parlament. Nimănui nu i-a trecut prin cap, nici ălora din 1991, dar nici celor din viitor şi nici celor de pe planeta Marte că poate să vină un preşedinte care să spună „domnule, eu pot să desemnez pe unul ca să cadă” şi atunci domnul Ludovic Orban după ce a fost desemnat, nu a făcut numai declaraţii politice, mai ţineţi minte? A dus negocieri.

Trebuia găsit un personaj de către Klaus Iohannis, care să rezolve mai multe probleme. Prima problemă, cea mai importantă, să fie suficient de slugoi ca să accepte acest rol.

Monica Mihai: A spus de nenumărate ori că...

Ion Cristoiu: Nu numai că a spus, dar a dus negocieri, ba mai mult, pe 17 februarie, ţin să reamintesc, biroul permanent naţional al PNL a decis să nu îl voteze. În acel moment Curtea Constituţională a avut suficiente argumente pentru a da o decizie de interpretare, nu care să îl vizeze şi în care a spus: oameni buni de acum înainte preşedintele, care va fi, peste 10, peste 30 de ani este obligat să desemneze cu bună credinţă un premier care să facă o majoritate, nu să îl desemneze dându-i mandat, eu te desemnez, dar trebuie să joci teatru şi o să pici. Şi atunci trebuia găsit un personaj de către Klaus Iohannis, având în vedere că el vrea anticipate, care să rezolve mai multe probleme. Prima problemă, cea mai importantă, să fie suficient de slugoi ca să accepte acest rol. Domnişoară nici un bărbat minim nu mai acceptă oricât l-o chema, alo domnul Cîţu am o rugăminte, matale te faci că faci un guvern şi ai mandat de la mine să pici.

Monica Mihai: Nici dacă se sacrifică pentru partid?

Ion Cristoiu: Vă spun, domnul Predoiu a refuzat, adică i s-a propus şi lui şi lui Ciucă, lui Ciucă nu i s-a propus să fie tehnocrat, oameni normali pentru că până la urmă te afectează, ce sacrificare? Sacrificare pentru partid pentru că domnul Cîţu o fi membru al PCR, e membru PNL, mâine poate să fie membru al USR. Nu, deci de regulă nu accepţi că e penibil, e ridicol, adică te faci...

Monica Mihai: Şi totuşi Ludovic Orban a acceptat.

Ion Cristoiu: Da, dar Ludovic Orban, pe parcurs, şi-a dat seama… deci înţelegerea între Ludovic Orban şi preşedinte a fost asta: matale te faci până la capăt că vrei pe bune. Orban după două-trei zile şi-a dat seama de nenorocire, adică dacă tot joci, mereu spui da domnule sunt serios, duc negocieri, să nu cad, mă duc în Parlament şi cazi, atunci nu a mai respectat această înţelegere şi atunci pe drept cuvânt a zis: domnule, eu de fapt voi pica pentru că vreau să pic.

Monica Mihai: Credeţi că a fost o chestie de orgoliu la dumnealui?

Ion Cristoiu: Nu, a fost o chestie de luciditate, şi-a dat seama că pică, hai să fim serioşi nu e chiar aşa, chiar şi miniştrii ăia care au fost la audieri ştiau că e o comedie, doar că unii dintre ei...

Monica Mihai: Au trecut şi alţii nu au trecut.

Ion Cristoiu: Chiar dacă examenul ăla e facultativ e penibil, pentru că scrie presa că ai picat...

Monica Mihai: Sunt camere, sunt reporteri prezenţi în comisii, în audieri.

Ion Cristoiu: Da, şi atunci Cîţu a acceptat rolul ăsta, a fost singurul care a accepta şi nu ştiu ce interes are şi... e un rol care stă nu numai în faptul că trebuie să pice, ci care stă să trăncănească mereu că nu vrea să pice, aţi observat, aseară a zis că el va duce o comedie, va negocia cu USR, va încerca prin toate mijloacele...

Monica Mihai: Să strângă o majoritate şi să treacă.

Ion Cristoiu: CCR stă cu ochii pe el, adică în toate momentele el trebuie să fie un mare actor, el trebuie să joace comedia, dar şi PNL, că chiar vrea pe bune, nu că vrea să pice. A doua caracteristică era să fie suficient de urât de PSD încât PSD-ul să fie obligat în faţa electoratului, aşa este calculul, să spună: nu putem să îl votăm.

Unii îl laudă pe domnul Cîţu. Cred că fiecare care îl laudă îl îmbolnăveşte de ficat pe domnul Ludovic Orban

Monica Mihai: Şi ştim că Florin Cîţu a acuzat de multe ori PSD pentru greaua moştenire.

Ion Cristoiu: Mai ţineţi minte momentul în care liberalii au zis OUG cu două tururi, nu asumare, noi am discutat, era clar că era făcută ca să îi trântească...

Monica Mihai: Ca să existe o moţiune de cenzură.

Ion Cristoiu: Acuma probabil că în calcule, o să ne facem noi că... adică îl punem pe Cîţu, ăia văd roşu când aud de Cîţu şi sigur o să pice. În al treilea rând şi mult mai important care a scăpat multora, dacă nu tuturor, este faptul că pentru Cîţu a pledat Ludovic Orban pentru că, s-a văzut şi aseară, Ludovic Orban are o foarte mare problemă, problema este că trebuia să... deci el a pledat tot timpul să fie el şi acum a vurt să fie el, pentru că dacă e el are două mari avantaje. Unu, e vedetă în continuare, pe când în cazul de faţă cel desemnat va fi vedetă, degeaba spunem noi... şi gândiţi-vă el este totuşi coleg de partid cu Orban. Orban zice că în partid creşte o stea, e suficient Rareş, mai creşte încă o stea, nu ai de unde să ştii, că deja am văzut că sunt unii care îl laudă pe domnul Cîţu. Cred că fiecare care îl laudă îl îmbolnăveşte de ficat pe domnul Ludovic Orban şi atunci el a propus să fie unul din acesta care crede el va apărea mult mai prost decât el. Aseară am asistat la o scenetă, nu l-a prezentat domnul Iohannis...

Monica Mihai: Cum ar fi trebuit?

Ion Cristoiu: A fost rugămintea lui Orban ca să arată el aseară, mai ţineţi minte, staţi un pic că de fapt eu îl pun. Deci acestea au fost cele trei condiţii, toate aceste trei condiţii se pot face pulbere în faţa acelei legi, despre care am vorbit noi, legea consecinţelor nebănuite, adică gata l-a pus pe Cîţu, ăia îl resping...

Monica Mihai: Şi dacă nu îl resping?

Ion Cristoiu: Hai să vedem posibilitatea, adică nu poţi să stăpâneşti viaţa, unu, am tot mai multe semnale că PSD nu îl va respinge şi adică domnul Klaus Iohannis când a făcut asta a zis că sigur îl respinge, dar nu ai de unde să ştii având de a face, şi e foarte importantă această precizare, domnul Klaus Iohannis nu ştie ce e PSD, PSD nu e Viorica Dăncilă, PSD e un partid din 1990, spun cu duioşie, un partid de bandiţi, că PSD nu e dat de şefi, adică nu e PMP, unde dacă Traian Băsescu a renunţat s-a terminat, nu şi dacă ăla de la şefie vrea, vin baronii locali peste el într-o noapte şi îl şi bat, adică e un partid foarte aşezat şi greu de tras pe sfoară pentru că trebuie să tragi pe sfoară vreo 30 de inşi. Poţi să îl tragi pe Ciolacu, dar nu poţi să îi tragi pe ceilalţi. Deci poate să voteze asta şi cred că ar fi o lovitură mortală.

Monica Mihai: Să se trezească cu Florin Cîţu pentru o perioadă destul de lungă.

Ion Cristoiu: Da, pentru că el va face un guvern propriu.

Monica Mihai: Va fi Ludovic Orban în acest guvern?

Ion Cristoiu: Da, există… faptul că Ludovic Orban se teme, va fi vicepremier şi ministrul Dezvoltării, adică Orban zicea aoleu dar dacă îl votează, asta e una, dacă îl votează avem o problemă. A doua nu poţi să ştii cum se va dezvolta el, poate că de o dată o să descoperim că e o stea, sigur că aseară s-a bâlbâit că era emoţionat, dar dacă la un moment dat toată lumea, inclusiv eu...

Monica Mihai: Descoperiţi că e un foarte bun politician.

Ion Cristoiu: Este foarte riscant pentru Ludovic Orban pentru că în perioada asta în partid se pot face nişte jocuri, nu-i aşa?

Monica Mihai: Vor exista tabere, probabil ca de fiecare dată, adică unii se vor alinia în spatele lui Cîţu şi...

Domnul Klaus Iohannis vrea neapărat anticipate, dar probabil că l-au asigurat Serviciile, Securitatea că “domnule, nu se întâmplă nimic”

Ion Cristoiu: Suntem într-un partid românesc, pot să vină câţiva din ei care sunt duşmanii lui Orban şi să se mobilizeze în jurul lui şi în al treilea lui nu ştiu cum evoluează, deşi ei încearcă să ţină sub control, această psihoză pentru că… încercarea de a diminua aici, foarte corectă, deşi eu cred că e din motive politice, psihoza este o copilărie, o prostie, o neghiobie deoarece pe plan mondial ea creşte. Deci românii nu sunt izolaţi, românii văd că Trump declară nu ştiu ce, că e şi el pregătit...

Monica Mihai: În Japonia astăzi s-au închis toate şcolile din toată ţara.

Ion Cristoiu: Da, ca să vedeţi cât sunt de nerozi, adică cât sunt de plutitori, România nu e ruptă, dacă ar fi fost România lui Ceauşescu da, dar atunci ascultai posturi străine. Deci în condiţiile în care pe plan mondial peste tot se închid şcoli, isteria continuă, psihoza continuă tu vii şi spui „nu, e o simplă răceală”.

Monica Mihai: Şi care credeţi că ar fi fost interesul, ce ar fi dorit să obţină din diminuarea asta?

Ion Cristoiu: Păi v-am explicat mai înainte, este o ticăloşie că e o chestie politică, nu e o chestiune care ţine de ordine statală, adică domnul Klaus Iohannis vrea neapărat anticipate, el însă ştie şi între luni şi marţi a şovăit, adică deja eu ştiam că marţi se mai gândea, am şi scris, dar probabil că l-au asigurat Serviciile, Securitatea că domnule nu se întâmplă nimic, adică dacă psihoza se adânceşte, nu am de unde să ştiu, ea se întoarce împotriva lui, se întoarce împotriva lui pentru că el face anticipate, adică orice om normal din România zice, domnul Iohannis...

Monica Mihai: Avem nevoie de un guvern, de un premier.

Ion Cristoiu: Da, aţi văzut că şi presa lui îi spune. Şi atunci probabil că i s-a promis lui, mai mult ca sigur, domnule o să se ţină sub control, o să facem o campanie, ăia de la Institut o să le ascundă, dar nu ştiu.

Monica Mihai: O să ajungem şi la acest subiect, haideţi domnul Cristoiu să ne aducem aminte că sâmbătă Partidul Social Democrat va avea un congres extraordinar, este o miză mare, în acest moment Marcel Ciolacu este preşedintele interimar şi candidează pentru funcţie plină, sâmbătă la congres, este pentru prima dată după anii 1991 când avem alegerea şefului partidului pe moţiune şi a întregii sale...

Ion Cristoiu: Nici în istoria partidelor politice din România, noi nu mai avem, încă o dată trebuie să repetăm didactic că...

Monica Mihai: Ce înseamnă această candidatură?

Ion Cristoiu: În primul rând că puţini jurnalişti sesizează importanţa congresului de sâmbătă, este foarte important, am primit invitaţie, mă voi duce pentru că e o premieră, din 1991 când s-a rupt frontul, nu, după mineriadă, cred 1992, am un lapsus acum, în FSN-ul lui Ion Iliescu şi a lui Roman s-a introdus formula de moţiune, ce înseamnă moţiune? De regulă, în toate partidele şi mai ales în PSD la alegeri, cum ar fi cele de sâmbătă, sunt mai multe locuri, preşedinte, vicepreşedinte, preşedinte executiv, secretar general. Cel care candidează la preşedinţie în mod tradiţional, face nişte negustorii că un partid cum e PSD sau PNL are multe grupări, să nu îi spunem găşti şi atunci spunem aşa: voi gaşca lui Papură Vodă, ca să dăm un exemplu, mă votaţi pe mine, iar la secretar general gaşca mea votează pe mine şi atunci de regulă toţi care au condus din 1991 au avut o problemă, sigur că ăia erau preşedinţi, dar secretar general era din altă gaşcă, iar executiv din altă gaşcă. De data aceasta va avea loc un vot pe moţiune, adică vine domnul Ciolacu şi spune aşa...

Monica Mihai: Este interesant, chiar asta voiam să vă zic că până astăzi încă moţiunea nu a fost depusă, nu este făcută public...

Ion Cristoiu: Aseară a intervenit la TVR şi eram în emisiune şi nu l-am lăsat, am pus mâna pe un telefon şi vă dau şi informaţiile, l-am întrebat dacă a depus moţiunea şi a spus că o depune vineri, doi, l-am întrebat dacă mai depune şi alte moţiuni, ceea ce este foarte important.

Monica Mihai: Înţeleg că nu mai sunt.

Ion Cristoiu: A zis că nu şi în al treilea rând i-am reamintit din 1991 sau 1992 şi mi-a spus că el a votat cu moţiunea Roman, aşa a zis el, nu cu moţiunea Iliescu, pentru că e foarte important, în 1991 sau atunci când s-a spart frontul moţiunea Roman a câştigat şi cei de la moţiunea Iliescu, au fost trei moţiuni, trei echipe, echipa Roman, echipa lui Hrebenciuc, un viitor pentru România care era să spunem echilibrată, şi moţiunea Iliesciştilor, cele două au căzut, iliesciştii au ieşit din sală, eram acolo, eram pe post de fătucă deşi eram director am asistat ca reporter că la Palatul Pionierilor era, au plecat atunci din sală şi au format imediat un alt partid şi eu l-am întrebat, foarte important, pe domnul Ciolacu dacă nu e risc cu asta şi a zis că nu. Deci congresul de sâmbătă care se desfăşoară într-o atmosferă favorabilă domnului Ciolacu că nu se discută, eu sunt printre puţinii, aţi observat că profitând de criza politică nu se discută despre congres, dacă stai de vorbă cu un reporter şi intervine domnul Ciolacu şi tu îi întrebi de moţiune, aţi înţeles e o lovitură magistrală, ce înseamnă moţiune? El nu vine cu lista...

Monica Mihai: Ci vine cu un întreg program.

Ion Cristoiu: Da, intervine aşa şi zice: moţiunea PSD roş albastru, am dat un exemplu, nu ştiu, ăia se numeau un viitor pentru România, a lui Roman. Şi citeşte un program: noi, susţinătorii acestei moţiuni care suntem... Grindeanu am înţeles şi doamna...

Monica Mihai: Ştiţi dacă şi-a dat domnul Grindeanu demisia de la ANCOM?

Ion Cristoiu: Va fi domnul Grindeanu şi doamna Gabi Firea în echipă şi zice: noi cutare, cutare propunem prin moţiunea asta, Partidul Social Democrat să fie în fustă scurtă, să fie, să fie, aţi înţeles? Şi teoretic sala votează un program.

Monica Mihai: Care vine la pachet cu o echipă.

Ion Cristoiu: Păi da, ei spun aşa: moţiunea PSD tot în frunte, am dat un exemplu, titlu, vezi doamne ei vin cu un program, nu-i aşa? Adică, PSD nu se va mai ocupa de teme false cum ar fi justiţia, PSD ...

Monica Mihai: Şi nu ar trebui ca membrii partidului să aibă acces la acest document, să îl studieze, nu doar să îl voteze?

Ion Cristoiu: Păi au, numai că...

Monica Mihai: Păi au când? Că dacă încă nu a fost depus şi sâmbătă e congresul? E o lectură uşoară?

Ion Cristoiu: Păi ei nu s-au prins domnişoară, dacă vorbim noi mai mult se prind, ei nu s-au prins de rezultat, rezultatul este că cel care câştigă moţiunea are tot, gata, de la preşedinte până la trezorier, aţi înţeles? Dar v-am spus noutatea că ştiu de pe vremea lui Roman, ei nu se bat acolo echipele, nu aţi înţeles? Ci în programe, adică dacă vine un... deci, el deocamdată că asta e echipa sa, mai mult ca sigur că va fi pe modernizarea PSD şi tot ceea ce a zis domnul Ciolacu, nu ştiu dacă vine o altă moţiune, eu nu cred că mai vine o alta.

Monica Mihai: Şi atunci va fi un singur candidat?

Ion Cristoiu: Nu, va fi o singură moţiune...

Monica Mihai: Mă scuzaţi, o singură moţiune? Şi atunci vă mai întreb eu ceva pe dumneavoastră, s-a modernizat PSD?

Ion Cristoiu: Nu, normal era ca să fie vreo patru moţiuni care chiar...

Monica Mihai: Ce ne spune acest lucru despre PSD că are o singură moţiune, un singur program?

Ion Cristoiu: Deocamdată, ne spune că e acelaşi partid, care de data asta în loc să voteze o echipă, votează o moţiune.

Monica Mihai: Ce a oferit domnul Ciolacu pentru a trage susţinerea PSD în spatele dumnealui?

Ion Cristoiu: Atenţie, domnul Ciolacu ne-a spus şi aici, el va fi suficient de deştept să pună pe lista asta şi pe alţii.

Monica Mihai: Adică asta a oferit, deschidere?

Ion Cristoiu: Păi nu, eu sunt aproape sigur că el va căuta să ia şi din alte găşti pe listă.

Monica Mihai: Păi deja e domnul Grindeanu, doamna Firea, cine ar mai fi?

Ion Cristoiu: Am dat un exemplu, nu ştiu cine va mai fi, el acum din punct de vedere statutar trebuie să suni, cum aş fi eu: am o moţiune, noi să punem mâna pe Mediafax şi vin la dumneavoastră: aţi fi de acord domnişoara Monica Mihai să fiţi pe lista mea? Şi dumneavoastră ziceţi da. Şi vine domnul Tucă şi face şi el o moţiune şi vine şi vă întreabă, iar dumneavoastră spuneţi îmi pare rău...

Monica Mihai: Dar deja sunt pe lista domnului Cristoiu.

Ion Cristoiu: Da, dar atenţie ei semnează un program, aţi înţeles?

Monica Mihai: Am înţeles, de fapt programul e dezbătut, nu candidaţii.

Ion Cristoiu: Programul e votat, pentru că în momentul în care ai votat moţiunea ai votat şi programul.

Monica Mihai: Păi da, dar tocmai asta vă întreb, este atunci suficient timp ca tu să votezi un program pe care nu îl cunoşti şi nu îl înţelegi?

Ion Cristoiu: Nu, dar e mai bine decât să stabilească preşedintele după ce i-a ales, un program.

Monica Mihai: Este mai multă transparenţă, asta spuneţi.

Ion Cristoiu: Măcar ştii despre ce este vorba, adică poate să pice, poate să nu voteze niciunul, adică cei care vor vota, vor vota şi programul, iar părerea mea este că este programul domnului Ciolacu.

Monica Mihai: Aţi spus că poate să pice? Ce ar însemna asta, explicaţi puţin.

Ion Cristoiu: Poate să pice în sensul că ăia să se abţină sau să nu voteze, că nu se votează pro, ci pro sau contra moţiunii chiar dacă e singura.

Monica Mihai: Şi dacă pică moţiunea, se mai organizează un congres?

Ion Cristoiu: Da, se organizează şi se fac alte moţiuni, dar nu cred, sâmbătă este foarte importat, mă duc şi din alt motiv...

Monica Mihai: Aţi uitat să menţionăm că dumneavoastră aţi spus că sunteţi invitat şi veţi merge să relataţi direct de acolo de la congres.

Ion Cristoiu: Da, este foarte important de data asta, pentru că o să vă spun ce urmăresc: pe lângă chestia cu moţiunea...

Monica Mihai: La doamna Dăncilă aţi urmărit reacţia în sală.

Ion Cristoiu: Da, şi atmosfera, adică am vrut să văd dacă e aceeaşi atmosferă ghiorţănistă, nu a mai fost, sunt tare curios de atmosferă, adică domnul Ciolacu şi echipa lui moţionistă va merge pe un PSD care schimbă imaginea, adică imaginea PSD-ului de până acum, fac o comparaţie, este a unui partid corupt, bandit, nu-i aşa? Domnul Ciolacu s-a prins că marea problemă la PSD e de imagine, deci va încerca cum e şi acum prin moţiune dar şi prin atmosferă ca dumneavoastră sau eu, bă gata e altceva, nu ştiu, o să cânte, adică e foarte important ce pregăteşte el pentru a arăta că e un alt fel.

Monica Mihai: Credeţi că va face această strigare sau chemare la arme având în vedere alegerile care bat la uşă?

Ion Cristoiu: Încă o dată, la acest congres va fi important până şi orânduirea sălii. La congresul clasic de tip Dragnea face prezidiu şi unul vine aşa. La doamna Dăncilă prezidiul a fost în mijloc, adică…

Foarte multe din jocurile lui Klaus Iohannis s-au risipit din cauza domnului Ciolacu

Monica Mihai: Din rândul partidului.

Ion Cristoiu: Nu, era în mijloc şi partidul era în jur. Şi doamna Dăncilă când a deschis, nu era interesant, mai ţineţi minte, că a mers pe culoar, a dat şi mâna cu mine din greşeală, chiar eram pe acolo printre ultimii invitaţi, adică era un preşedinte om între oameni, aţi înţeles? Acum sunt tare curios ce regie fac.

Monica Mihai: Cum îl vedeţi pe domnul Ciolacu ca viitor lider că şi asta vă va spune ceva despre el, cum va fi orânduirea în sală, probabil?

Ion Cristoiu: Are o mare calitate şi va avea şi acum. Nu… reuşeşte să nu enerveze, foarte mare.

