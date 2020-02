INTERVIUL INTEGRAL „Gândurile lui Cristoiu”: Vor fi anticipate, dar PNL le pierde. Există toate riscurile să ne trezim cu o mare surpriză

Boicotul PSD la votul de învestitură a Cabinetului Orban 2 face parte din jocul anticipatelor, iar social-democraţii încearcă să obţină capital electoral în defavoarea PNL din comedia căderii celor două guverne, a afirmat joi analistul politic, Ion Cristoiu.

Jurnalistul a declarat la emisiunea Gândurile lui Cristoiu că social-democraţii sunt de acord cu alegerile anticipate, dar boicotul votului de învestitură face parte din instrumentele care-i ajută să puncteze electoral de pe urma PNL.

“Ei au anunţat la şedinţa de luni, 24 februarie, că vor boicota. Eram sigur, că am şi spus aici, eram sigur că trebuie să joace această piesă, deci PSD e de acord cu aceste anticipate, dar încearcă, aşa cum ar face orice alt partid, să obţină atât din această comedie a anticipatelor, cât şi din perioada care va urma, 14 iunie, aşa cum am anunţat eu şi a confirmat domnul Ludovic Orban, PNL să se erodeze. Deci strategia Partidului Social Democrat este ăsta: sunt de acord cu anticipatele, dar încearcă, şi deocamdată după părerea mea ei reuşesc bine şi foarte bine reuşeşte şi USR să profite de această bulibăşeală, de această comedie groaznică, absurdă care este comedia căderii celor două guverne (...) în defavoarea PNL”, a susţinut analistul politic.

Ion Cristoiu e convins că vor fi alegeri înainte de termen şi a dezvăluit că liberalii nu stau aşa de bine în sondaje cum se spune, existând riscul nu numai să piardă anticipatele, ci să se producă şi o fragmentare a electoratului de dreapta ]n favoarea USR.

“Vor fi anticipate, dar PNL le pierde. Acum ei stau bine în sondaje, deşi nu chiar aşa de bine cum se spune, că PSD e pe sondaje bune, făcute de servicii, nu făcute de CURS are 28%, numai PSD, USR are 18%. USR aţi văzut a devenit agresiv...Da, va creşte în sondaje, există toate riscurile să ne trezim cu o mare surpriză dacă sunt anticipate ca PNL să împartă electoratul de dreapta, ei să ia o jumătate şi ceilalţi jumătate, USR-ul şi de fapt să nu se poată facă guvern. Deci nu poţi să spui sondajul de acum din 20 februarie, nu spune nimic din ce va fi în 14 iunie şi de asta profită şi PSD şi o lungeşte”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu a atras atenţia că liberalii, concentraţi pe anticipate, pierd din vedere imprevizibilul care ar putea da peste cap toate planurile şi calculele politice ale PNL.

“Pentru PNL, obiectivul sunt anticipatele, dar ei nu au luat în calcul că de exemplu apare un factor imprevizibil, USR, nu ai cum, politicienii nu au înţeles, nu poţi să stăpâneşti viaţa, nu poţi să îi stăpâneşti pe toţi, dacă în noaptea de 17 spre 18 iunie 1815 nu ploua la Waterloo, ăla bătea, a plouat şi poţi să ştii? Ei nu s-au gândit o clipă că, o să ţâşnească USR, iată că USR a devenit agresiv, iată că prin Cosette Chichirău, ca să dau un exemplu, sunt în prima linie şi tot ce spune USR prinde la electoratul de dreapta, ei nu s-au gândit la asta, nu au luat în calcul faptul că la PSD se va schimba conducerea şi va veni unul ca domnul Ciolacu pe care nu îl poţi urî, adică când s-au gândit la anticipate au zis, o să rămână Viorica Dăncilă preşedinte PSD, proasta lui Dragnea... Nu ai cum să stăpâneşti toţi factorii, mai ales că durează mult”, a insistat analistul politic.

Ion Cristoiu a mai spus că tot ceea ce se va întâmpla luni în Parlament la votul de învestitură al Cabinetului Orban 2 nu va fi considerat de majoritatea populaţiei ca un joc de culise, cum vor PNL şi Klaus Iohannis să transmită, ci ca nişte acţiuni reale.

“Gândiţi-vă un moment, luni, şi-a imaginat cineva ziua de luni care poate fi aberantă pentru PNL? Le-a zis Iohannis: <PSD se duce sau boicotează> E... PNL, şi PNL ce face? Votează împotrivă? Să presupunem că fac şi cvorum, PNL ce face, votează împotrivă? (...) noi ştim că de fapt ei pregătesc anticipate, că de fapt Klaus Iohannis se face că... populaţia a zis <bă, ai văzut ce proşti erau ăia la audieri?> (...) Tu zici că audierile sunt o comedie, dar nu ştii că în electorat se zice că nu au fost o comedie, că electoratul se uită luni şi vede că PNL votează împotriva propriului guvern. De regulă, aţi văzut că discutam şi cu Traian Băsescu, în general marea masă a populaţiei nu e atentă la nuanţe, e atentă la o singură propoziţie, guvernul a căzut pentru că a votat împotriva lui propriul partid. Nu mai are timp, el are treabă, e la cumpărături, nu mai are timp de nuanţe...”, a explicat jurnalistul.

Prezentăm interviul integral:

Monica Mihai: Bună seara şi bine v-am găsit la Gândurile lui Cristoiu, avem în această seară o ediţie în care îl avem invitat, ca de fiecare dată, pe analistul politic şi jurnalistul Ion Cristoiu. Domnul Cristoiu, bine aţi venit.

Ion Cristoiu: Bine v-am găsit.

Monica Mihai: Săptămâna aceasta suntem doar noi doi şi avem de discutat multe subiecte importante, multe lucruri care s-au întâmplat. În primul rând trebuie să discutăm puţin despre alegerile anticipate, dacă mai există posibilitatea să avem alegeri anticipate, ieri a avut loc şedinţa Comitetului Executiv al PSD, unde s-au luat mai multe decizii pe care le vom dezbate şi noi. Preşedintele Klaus Iohannis se află la Bruxelles unde, împreună cu membrii Consiliului European, urmează să ia decizii privind bugetul Uniunii Europene. Avem o OUG pe Sănătate, care a fost dată săptămâna trecută şi care a stârnit numeroase controverse pe care le vom dezbate şi noi în această seară, avem editorialul săptămânii şi top cinci politicienii săptămânii. Haideţi să intrăm în primul subiect, mai exact subiectul anticipatelor pe care noi l-am dezbătut de multe ori până acum în cadrul emisiunii. Până la urmă, domnul Cristoiu, vom avea sau nu vom avea alegeri anticipate, la cum arată scena politică în momentul de faţă şi scenariile posibile?

Partidul Social Democrat, într-o măsură, şi USR într-o măsură uriaşă, încearcă şi reuşesc, după părerea mea, să folosească această perioadă aberantă, în defavoarea PNL

Ion Cristoiu: Da, vom avea dacă PSD obţine… mă rog, în nişte negocieri, care nu pot să spun că se duc faţă în faţă aşa… în aşa fel încât să obţină anticipatele în aceeaşi zi cu localele, sau la o diferenţă de genul una sâmbătă şi una duminică, pentru că faptul că ei au anunţat la şedinţa de luni, 24 februarie, că vor boicota. Eram sigur, că am şi spus aici, eram sigur că trebuie să joace această piesă, deci PSD e de acord cu aceste anticipate, dar încearcă, aşa cum ar face orice alt partid, să obţină atât din această comedie a anticipatelor, cât şi din perioada care va urma, 14 iunie, aşa cum am anunţat eu şi a confirmat domnul Ludovic Orban, PNL să se erodeze. Deci strategia Partidului Social Democrat este ăsta: sunt de acord cu anticipatele, dar încearcă, şi deocamdată după părerea mea ei reuşesc bine şi foarte bine reuşeşte şi USR să profite de această bulibăşeală, de această comedie groaznică, absurdă care este comedia căderii celor două guverne. Audierile, ei le iau în serios, probabil că şi votul, o să vedem, deci toată această perioadă anti-constituţională pentru că, noi am mai discutat, anticipatele au fost făcute de către Constituţie cu...

Monica Mihai: Cu un anumit scop.

Ion Cristoiu: Nu, în spiritul lor şi în spirit şi în literă ca atunci când e o criză reală. Sigur, Klaus Iohannis, ca orice politician fără mari orizonturi, după cele două succese facile, trei cum spune el, europarlamentarele, referendumul şi victoria asupra nevinovatei Viorica Dăncilă, e convins, cum sunt convinşi foarte mulţi politicieni, repet fără orizont, ca să nu spun altfel, că poate să facă orice, că poate să forţeze realitatea, că totul este la dispoziţia lui, am mai trăit momentul ăsta de la Ceauşescu încoace şi inclusiv Ceauşescu, momentul în care conducătorul îmbătat de succese, Ceauşescu era după 24 de ani de succese, ăsta e după 5 ani, aşa zise succese, a văzut că după 5 ani de mandat şi nu a făcut nimic a câştigat cu 100% sau cât era şi atunci are impresia, necitind istorie, nici el nici Ludovic Orban nu cunosc istorie, că deja el poate să facă orice, poporul îl iubeşte şi poate să facă şi anticipate şi poate să se şi transforme în monarh că nu se întâmplă nimic. Eu cunosc acest sentiment, nu l-a trăit Iliescu, e foarte interesant postdecembrist, pentru că Iliescu a avut mare noroc, a fost tot timpul bumbăcit de opoziţie, de stradă, de presa independentă foarte puternică, de occident şi atunci a fost destul de prudent în gesturile sale, atent la tot ce făcea. Emil Constantinescu în primul an la fel a fost ca şi domnul Klaus Iohannis...

Monica Mihai: Dar explicaţi-mi care este rolul, am văzut audierile miniştrilor, ştim că PNL a anunţat că nu îşi va vota guvernul Ludovic Orban 2, care a fost rolul acestui spectacol să îi avem pe miniştrii propuşi la audieri, cum aţi spus şi dumneavoastră audieri pe care le-au luat în serios, în momentul în care ei au anunţat deja că luni nu vor vota acest guvern.

Ion Cristoiu: Păi am explicat mai înainte, Partidul Social Democrat într-o măsură şi USR într-o măsură uriaşă, încearcă şi reuşesc, după părerea mea, să folosească această perioadă aberantă, aiurea, trăim o perioadă anormală, în defavoarea PNL...

Monica Mihai: Şi reuşeşte?

Ion Cristoiu: Da, deci toată această perioadă, deci... anticipatele, noi am discutat de atâtea ori, vor fi foarte costisitoare pentru cel care le face deoarece pentru că e pe termen lung şi am spus, este într-o perioadă în care România e vie, ea nu e închisă, ea nu e pusă la congelator şi în această perioadă care poate fi două săptămâni, trei săptămâni, patru săptămâni, după asta va fi dizolvarea Parlamentului, va fi un moment de vreo două luni în care noi nu vom avea nici Parlament, deci Parlament, nici guvern care să dea ordonanţe de urgenţă, în toată această perioadă, istoria aia amărâtă de la faraoni încoace ne învaţă că viaţa merge înainte, că o ţară e vie, are zeci de probleme, se iveşte... cum nu s-a terminat Coronavirusul, ştiţi că deja e o foarte mare problemă, în politica externă este o uriaşă problemă...

Monica Mihai: Care poate să ajungă şi la noi.

Ion Cristoiu: Nu numai de sănătate, dacă facem o paranteză, o problemă care se pune în legătură cu asta este următoarea: în cadrul globalizării, America, Franţa şi-au trimis producţia asta de telefoane în China, da? Se numeşte delocare, în Franţa a fost şi un mare tărăboi, adică acolo chiar sindicatele au protestat, adică capitalul, se spune, umblă după mâna de lucru ieftină şi s-a dus către China. Acum este un dezastru.

Monica Mihai: Acolo existând carantina şi foarte mult...

Ion Cristoiu: Da, carantina este un dezastru, ecourile sunt... domnul Cîţu, care bate câmpii, ne-a spus că s-a ieftinit benzina la pompă, nu pentru că a făcut el măsura lui peşte ci pentru că s-a blocat. Economia mondială e... tot ce este de exemplu IT e făcut acolo, acum acolo e carantină, produsele trebuie să le verifici şi atunci este o foarte mare problemă, deja FMI nu s-a pronunţat, dar se va pronunţa, asta este o problemă. Pe de altă parte ţări puternice precum Franţa, precum Germania exportau acolo, acum ăia nu mai au nevoie de Mercedesuri că au o treabă cu acel virus pe care nu îl stăpânesc, altă mare problemă, este una din crizele mondiale de sănătate, nu e stăpânit, dar acolo e şi forţa de muncă ieftină, ei şi atunci vom avea o chestiune uriaşă. Una din consecinţe va fi că Trump va câştiga alegerile, deoarece Trump este pregătit, el mereu a spus că ar trebui să vină înapoi Apple, Google...

PNL este un fel de surugiu, sunt caii de la trăsura lui Klaus Iohannis, care nu ţine cont de asta. Vor fi anticipate, dar PNL le pierde

Monica Mihai: E pregătit să îi primească şi înţelege economic ce ar însemna asta.

Ion Cristoiu: Da, e pregătit să îi primească, dar americanii care vor lucra la sârmele alea, nu vor lucra cu 50 de cenţi pe oră, cum au făcut chinezii, vor lucra cu 5 dolari, va costa, adică...

Monica Mihai: Se reglează economia la nivel mondial, asta spuneţi?

Ion Cristoiu: Am dat un exemplu că se întâmplă, a spus domnul Traian Băsescu povestea cu Green Deal, este problema acum prin plecarea Marii Britanii Uniunea Europeană rămâne fără un buget uriaş, toate aceste lucruri arată că o ţară ca România în această perioadă, cum a spus şi Traian Băsescu, până pe 14 iunie, nu are, dacă sunt anticipate, guvern care să dea... iertaţi-mă, poate că e nevoie de o ordonanţă de urgenţă mâine sau poimâine că nu ştii ce se întâmplă, pătrunde infecţia şi la noi, e greu de stăpânit şi atunci ei ce fac nu pot da o OUG da? Dacă mai dizolvă şi Parlamentul noi vom avea o ţară în care nimeni nu va putea decide nimic...

Monica Mihai: Şi PNL îşi asumă...

Ion Cristoiu: Noi mereu am avertizat, poate să iasă, poate să nu iasă, după părerea mea nu iese, vor fi anticipate, dar PNL le pierde. Acum ei stau bine în sondaje, deşi nu chiar aşa de bine cum se spune, că PSD e pe sondaje bune făcute de servicii, nu făcute de CURS are 28%, numai PSD, USR are 18%. USR aţi văzut a devenit agresiv...

Monica Mihai: Ceea ce înseamnă că va creşte în sondaje.

Ion Cristoiu: Da, va creşte în sondaje, există toate riscurile să ne trezim cu o mare surpriză dacă sunt anticipate ca PNL să împartă electoratul de dreapta, ei să ia o jumătate şi ceilalţi jumătate, USR-ul şi de fapt să nu se poată facă guvern. Deci nu poţi să spui sondajul de acum din 20 februarie, nu spune nimic din ce va fi în 14 iunie şi de asta profită şi PSD şi o lungeşte.

Monica Mihai: Vreau să vă zic ceva referitor la ce a zis astăzi, chiar v-am zis înainte de emisiune, preşedintele Klaus Iohannis care se află la Bruxelles în acest moment, a făcut astăzi o declaraţie cu privire la votul care ar urma să aibă loc luni în Parlament şi a spus că nu este ok ca PSD, care a dat jos un guvern, acum să nu se implice şi citez, a spus că este „principial incorect”. Cum vedeţi această afirmaţie a preşedintelui Klaus Iohannis în contextul în care PNL s-a dus cu o propunere la Cotroceni, a spus „îl vrem din nou pe Ludovic Orban”, preşedintele a fost de acord cu acest lucru, după care au anunţat că totuşi noi nu o să votăm acest guvern. Diferenţa de măsură faţă de cele două partide?

Ion Cristoiu: Domnişoară, partidele, liderii politici pot să bată câmpii, în cazul lui Klaus Iohannis problema este că nu îl opreşte nimeni să bată câmpii, adică nu îl costă, sau cel puţin spune el.

Monica Mihai: Cine ar trebui să îl oprească sau cine ar putea să îl oprească?

Ion Cristoiu: Păi în primul rând, vorba unui coleg din presă care nu era de partea noastră, apropo de aceste numiri peste avizul CSM, contra avizului CSM, ar trebui să fie ONG-urile, aţi auzit vreun ONG? Dar, repet încă o dată, ca om care sunt bătrân pentru că eu cunosc istorie şi cunosc istoria din perspectiva prezentului şi atunci pentru mie istoria este o lecţie uriaşă de viaţă, încă o dată, am văzut şi am citit de la Iulius Cezar încoace trecând prin Napoleon şi prin ţarul Rusiei şi prin Stalin şi prin Gorbaciov, oameni cărora li se umfla capul de ce mari sunt ei şi Ceauşescu şi ce realitate şi cum o să domine ei. Nu, realitatea poate să îţi joace feste şi în cazul audierilor se aplică, şi aici simt nevoia se repet, aşa numita lege, e foarte important, a efectelor nedorite, negândite. Adică tu spui aşa, mă rog, se întâmplă mai ales în viaţă, adică dacă spui hai să facem autostradă şi vom trăi bine şi autostrada distruge mediul şi mediul are o consecinţă nedorită. Sigur, pentru PNL, obiectivul sunt anticipatele, dar ei nu au luat în calcul că de exemplu apare un factor imprevizibil, USR, nu ai cum, politicienii nu au înţeles, nu poţi să stăpâneşti viaţa, nu poţi să îi stăpâneşti pe toţi, dacă în noaptea de 17 spre 18 iunie 1815 nu ploua la Waterloo, ăla bătea, a plouat şi poţi să ştii? Ei nu s-au gândit o clipă că, nu PSD, au zis că or să facă PSD, PNL şi Iohannis împotriva noastră şi PSD e ciuma roşie şi populaţia nu e atentă, dar nu s-au gândit că o să ţâşnească USR, iată că USR a devenit agresiv, iată că prin Cosette Chichirău, ca să dau un exemplu, sunt în prima linie şi tot ce spune USR prinde la electoratul de dreapta, ei nu s-au gândit la asta, nu au luat în calcul faptul că la PSD se va schimba conducerea şi va veni unul ca domnul Ciolacu pe care nu îl poţi urî, adică când s-au gândit la anticipate au zis, o să rămână Viorica Dăncilă preşedinte PSD, proasta lui Dragnea...

Monica Mihai: Aveau muniţie cu care să atace.

Ion Cristoiu: Nu ai cum să stăpâneşti toţi factorii, mai ales că durează mult. Gândiţi-vă un moment, luni: şi-a imaginat cineva ziua de luni care poate fi aberantă pentru PNL? Le-a zis Iohannis: PSD se duce sau boicotează...

Monica Mihai: Va fi în Parlament, dar nu se prezintă în plenul Camerei Deputaţilor...

Ion Cristoiu: E PNL şi PNL ce face? Votează împotrivă? Să presupunem că fac şi cvorum, PNL ce face, votează împotrivă?

Monica Mihai: După ce au fost la audieri şi au stat şi au dat explicaţii despre ce vor să facă...

Ion Cristoiu: Da, pentru că vedeţi dumneavoastră marea majoritate a populaţie ia tot ce se întâmplă drept real.

Monica Mihai: Şi nu înţeleg că de fapt sunt nişte jocuri de culise.

Ion Cristoiu: Dar totuşi PSD aici a jucat foarte bine, dacă vă uitaţi la audieri pe trei din ei i-a trecut, lucru care l-a deranjat pe Ludovic Orban, mai ales că a picat favorita lui numită Violeta Alexandru, dar a fost o tactică bună, nu i-a picat pe toţi, aţi observat?

Monica Mihai: Da, e chiar interesant.

Ion Cristoiu: Şi în felul acesta a lansat un mesaj către marea majoritate a populaţie care nu e atentă la nuanţe, noi ştim că de fapt ei pregătesc anticipate, că de fapt Klaus Iohannis se face că... populaţia a zis „bă, ai văzut ce proşti erau ăia la audieri?”

Monica Mihai: Vă lansez o idee, sunt curioasă ce ziceţi...

Ion Cristoiu: V-aţi gândit vreodată dacă îl pune din nou pe Orban?

Monica Mihai: Păi înţeleg că în şedinţa care a avut loc la Vila Lac 2, preşedintele a menţionat că dacă ar fi să cadă şi această propunere, viitoarea propunere e tot Orban.

Ion Cristoiu: Păi, ei sunt normali? Cum va fi? Adică domnul ăla de la Cotroceni nu se gândeşte la... nu poţi ştii ce efect va avea, că vor fi audieri, imaginaţi-vă dacă va fi un hohot de râs. Adică el vine...

Monica Mihai: Adică ar veni cu aceeaşi miniştri?

Ion Cristoiu: Păi cum să vii din nou?

Monica Mihai: Cu program de guvernare puţin modificat de data aceasta...

Ion Cristoiu: Domnişoară nu poţi să stăpâneşti, tot ce se întâmplă este experiment pe un corp viu, de aia şi există legea consecinţelor nedorite că nu acţionezi pe o bucată de lemn, sau de fier, ci pe un corp viu care este societatea, care nu ştii cum reacţionează, nu ştii... tu zici că audierile sunt o comedie, dar nu ştii că în electorat se zice că nu au fost o comedie, că electoratul se uită luni şi vede că PNL votează împotriva propriului guvern. De regulă, aţi văzut că discutam şi cu Traian Băsescu, în general marea masă a populaţiei nu e atentă la nuanţe, e atentă la o singură propoziţie, guvernul a căzut pentru că a votat împotriva lui propriul partid. Nu mai are timp, el are treabă, e la cumpărături, nu mai are timp de nuanţe...

Monica Mihai: Dar, voiam să vă întreb, au apărut informaţii cum că de fapt ar exista o înţelegere între preşedintele Iohannis şi Marcel Ciolacu prin domnul Vlase, ca să nu aibă loc anticipate de fapt, cum vedeţi această idee?

Ion Cristoiu: Nu există nici o înţelegere faţă în faţă, există un joc de interese, PSD, garantez şi repet a nu ştiu câta oară, are interes de anticipate, are interes din multe motive, printre care şi faptul că rămânerea unui guvern, deci admiţând că s-ar vota acum un guvern şi nu ar fi anticipate, unu, guvernul respectiv ar da prin OUG electorală, poate să dea şi cu două zile înainte, ce le pasă, şi atunci i-ar omorî cu cele două tururi, dar erodarea… iniţial, şi aici pot să vă dau o ştire din culise, iniţial este aşa: avem şi varianta că rămâne un guvern din acesta, Orban, până în decembrie, dar guvernul acesta nu va da pensiile în septembrie, alea 40% şi atunci va pierde. Între timp s-au mai gândit conducătorii, liderii PSD şi au zis „bă dar dacă ei fac un efort, se împrumută...

Candidatul PNL la Primăria Capitalei va fi Rareş Bogdan, s-a stabilit, însă ei au o problemă, PNL-ul şi cu Iohannis

Monica Mihai: Şi totuşi dau aceşti bani.

Ion Cristoiu: Şi totuşi dau şi sigur dau şi atunci pentru PSD este foarte riscant să rămână să parieze, la care se adaugă şi pericolul USR. Dacă se rămâne până în decembrie, USR câştigă aceste alegeri şi atunci ei nu au câştigat nimic şi atunci au un interes de locale. Există un plan B, mai mult ca sigur, adică dacă domnul Iohannis îi vor da serviciile sondajele, că i le dau adevărate, nu astea pe care le fac ei în spaţiul public ca să manipuleze, de exemplu sondajul CURS eu nu îl cred, uite, vă dau o aşa ca un punct de vedere, eu nu cred că Gabi Firea e pe primul loc, ei l-au dat la ora actuală sunt casele de sondaje sunt... fetele de pe şoseaua de centură ale politicii, fiecare... De ce l-au dat-o? Pentru că au nevoie să impună candidatul PNL tuturor celor de la dreapta, candidatul PNL va fi Rareş Bogdan, s-a stabilit, însă ei au o problemă, PNL-ul şi cu Iohannis.

Monica Mihai: E o informaţie nouă, ştiţi dumneavoastră pe surse că Rareş Bogdan va fi candidatul, nu mai e Violeta Alexandru?

Ion Cristoiu: Nu, ea e pe ultimul loc spre tristeţea domnului Orban va fi Rareş Bogdan. Orban s-a şi împăcat acum pe ideea că dacă Rareş Bogdan va candida la Bucureşti, ori că îl va boicota el Ludovic Orban, gândiţi-vă la un lucru, Rareş Bogdan într-adevăr, va fi candidatul, numai că el are o problemă, el nu este şeful organizaţiei PNL de Bucureşti.

Monica Mihai: Ca să se alinieze în spatele lui.

Ion Cristoiu: Păi nu, dar am dat un exemplu: deci toată lumea şi doamna Gabi Firea au fost şi li s-au umflat aşa inima, pieptul că e pe primul loc, nu. Aia a fost o şmecherie, ea nu e pe primul loc, de ce? Candidatul PNL are nevoie să impună întregii drepte să nu mai candideze nimeni, nici de la PMP nici Nicuşor Dan. Pentru asta au nevoie de sperietoarea numită Gabi Firea şi până când Nicuşor Dan se va resemna şi PMP se va resemna şi cine o mai fi de la dreapta, ei vor supralicita cum va câştiga Gabi Firea, asta va fi tactica, apropo de CURS, şi atunci ca să poată să îi spună lui Nicuşor Dan „păi dacă vei candida şi tu în cazul unui singur tur, câştigă Firea, uite ce bine stă în sondaje”, aţi înţeles şmecheria? Deci eu am privit cu suspiciune plasarea ei pe locul întâi, pentru că mi-am dat seama că interesul lor la ora actuală este să exagereze victoria lui Gabriela Firea până când impun un candidat de la PNL şi vor impune pe tema Firea ne bate dacă nu avem un singur candidat. Deci aceste sondaje, pe care le vor face zilele acestea îl vor convinge pe Iohannis, guvernul ăsta o să cadă, dacă poate să meargă în continuare cu anticipate, că dacă sondajele adevărate, alea făcute de Servicii vor spune lui Iohannis că se va pierde, pierde PNL sau nu câştigă suficient, atunci părerea mea este că el va trece la planul B, care e posibil. Planul B ar fi un guvern condus de un tehnocrat gen Ciucă, Nicolae, ministrul Apărării…

Monica Mihai: Ministrul Apărării interimar care a luat aviz pozitiv.

Ion Cristoiu: Un guvern care prin intermediul lui Ciucă va fi prezentat ca guvern de alegeri, cel care trebuia să fie Orban, va face parte din guvern probabil şi de la PNL şi de la PMP, dar guvernul nu va trece drept al PNL-ului, ci va fi un guvern tehnocrat. Mereu am repetat şi repet experienţa din octombrie 1991 cu Stolojan. Stolojan era, vezi doamne, premier neutru de alegeri, iar guvernul era alcătuit din FSN-işti, adică din FSN-işti, din independenţi, v-am spus că l-a pus pe Ludovic Spiess la Cultură şi erau câţiva PNL-işti că erau din opoziţie. Deci aşa poate să fie, face un guvern tot PNL, mă rog fără ăştia, îl vopseşte un pic în tehnocrat, adică la unele ministere nu vei pune PNL, la Cultură, la Sport, că sunt multe din astea, la Educaţie pui un profesor universitar. Vine domnul Ciucă şi spune: oameni buni eu nu am nici o treabă cu PNL, da? Aşa va spune. Eu am venit să fac alegerile, nu voi da ordonanţe de urgenţă, nu vă aşteptaţi de la mine la nimic politic că eu nu fac politică, eu sunt militar, de aia am zis că el, eu sunt militar, sunt general, nu am nici o treabă cu politica şi în acel moment PNL câştigă alegerile la termen pentru că poporul nu se va îndrepta către PNL dacă se întâmplă ceva, el va rezolva, de exemplu, sub aparenţa de guvern tehnocrat domnul Stolojan a făcut una dintre cele mai mari, dacă se poate spune, absurdităţii, a naţionalizat valuta, atunci era nevoie de nişte bani şi... FSN-ului nu i s-a întâmplat nimic, care a şi câştigat în 1992, pentru că toată lumea a zis „e ăla Stolojan”, dar dacă domnul tehnocrat Ciucă va face nu ştiu ce decizie, chiar prin ordonanţă de urgenţă, că poate să dea, asta ar fi una din soluţii.

Monica Mihai: O să urmărim să vedem exact ce se întâmplă...

Ion Cristoiu: Am făcut o profeţie.

Monica Mihai: O să urmărim profeţia dumneavoastră să vedem ce se întâmplă, dacă va şi avea loc acest scenariu.

Ion Cristoiu: Chiar pe 14 iunie s-a îndeplinit pentru că domnul Orban vrea pe 14 iunie.

Monica Mihai: Haideţi să trecem la următoarea temă care este importantă, şedinţa CEX PSD, care a avut loc ieri în care am văzut că au apărut diverse informaţii cu ceea ce vrea să facă PSD luni în ziua votului, cu ce planuri au pentru congres. Cum vedeţi ziua de luni din perspectiva PSD?

Ion Cristoiu: PSD va juca luni această comedie a boicotării, nu e adevărat că ei vor lungi după asta, vor decide nu ştiu când, vor decide...

Monica Mihai: Bun, luni nu se vor prezenta...

Ion Cristoiu: Era obligatoriu, am spus, cred că am o lună de când tot spun, că prima dată nu se vor prezenta, face parte din... am explicat mai înainte, PSD e de acord ca o decizie strategică cu anticipatele dar vrea să câştige normal, din, ca orice partid că nu sunt loiali, adică nu au o înţelegere cu PNL, în timpul ăsta eu sunt fată mare şi tu faci ce vrei, nu, fiecare din partid încearcă să câştige şi ei încearcă să câştige din această tragedie a anticipatelor, din această aventură a...

Monica Mihai: Şi câştigă?

Ion Cristoiu: După părerea mea da, dar nu vă luaţi după sondajele de acum, încă o dată am spus mereu, sondajele de la un anumit moment nu spun nimic, pentru că la un moment dat se pot întâmplă după o săptămână două, nu PSD care e 35% sau cât stă fie la 10%, nu ai de unde să ştii, pentru că toate astea erodează, erodează. Ce a făcut acum Iohannis, zice aşa: eu sunt mare, stau bine în sondaje, îmi pot permite să sfidez CSM-ul. Sigur, el nu cade mâine în sondaje, dar la un moment dat se adună, astea sunt costisitoare şi ca să ne întoarcem încă o dată la Iohannis sunt costisitoare, pe Emil Constantinescu l-au costat, de ce? Pentru că el care are acest capital politic nu trebuie să îl piardă cu prostii, adică el trebuie să piardă capitalul ăsta politic cu o măsură nepopulară, dar care e necesară pentru România. Şi-a pus acolo pe oamenii lui şi dacă îi pune ce o să facă? O să facă… Gabriela Scutea o să ne aresteze pe toţi sau cine o fi, în sensul ăsta. Eu mă şi aşteptam, că de fapt el a propus nu Predoiu, dar am dat un exemplu, este o lecţie post decembristă.

Monica Mihai: Pe care probabil că aceştia încă nu au învăţat-o.

Ion Cristoiu: Nu au învăţat-o pentru că, n-aţi înţeles, când eşti... gândiţi-vă câte victorii a avut, a bătut-o pe Viorica Dăncilă, e greu să îi spui domnule o bătea şi iepurele din cort, o bătea orice om şi muţunache, că nu era pregătită pentru asta şi faptul că a bătut-o şi atât de uşor şi fără mari eforturi lui i se pare acum că e el mai tare din lume, i se pare că poate să bată şi viaţa. Viaţa nu o poţi bate că uite se iveşte, Cosette Chichirău, nu ştii cine se iveşte mâine sau... te trezeşti mâine cu rezistenţa lui Orban care şi el zice da, da, da, e un fel de Postelnicu cu Ceauşescu, care zicea „da să trăiţi, sunteţi foarte frumos şi tovarăşa Ceauşescu e şi mai frumoasă” şi când zice da, da, da nu face nimic. Nu poţi să stăpâneşti.

Monica Mihai: Congresul PSD.

Ion Cristoiu: Deci din punctul acesta de vedere PSD-ul merge foarte bine acum pentru că strategia lui Kalus Iohannis a fost dată peste cap, strategia era aşa: PSD egal ciuma roşie, PSD şi după ce am învins eu, zice el, PSD-ul reprezintă un pericol şi el s-a bazat pe Dăncilă, că va rămâne Dăncilă şi atunci...

Monica Mihai: Nu anticipa? Realmente, nu existau oameni în jurul lui care să-i spună că dacă Dăncilă va pierde prezidenţialele va fi dată jos, adică istoria PSD nu era acolo martor ca să-i arate?

Ion Cristoiu: Păi oamenii din jurul lui nu ştiu istorie, nu v-am spus mai înainte?

Monica Mihai: Dar noi am tot discutat şi cu siguranţă şi alţii au discutat.

Ion Cristoiu: Degeaba, nu înţeleg, când ajungi acolo nu ştii istorie, uiţi. Uiţi! Iertaţi-mă, pentru mine exemplul clasic este Iulius Cezar. Toţi îi spuneau, bă, nu te duce la senatul ăla că te înjunghie ăia. Nu, cum, pe mine? Pe mine. E greu să vă explic, e greu pentru amândoi să înţelegem şi telespectatorii, pentru că noi nu am fost în pielea lor.

Monica Mihai: Adică spuneţi că preşedintele Iohannis nu-şi imagina că Viorica Dăncilă nu va mai fi.

Ion Cristoiu: Când te înconjori de un cerc care spune ”Să trăiţi şefu’, nicio problemă, facem mâine, nicio problemă, sunteţi mare, dimineaţa asta sunteţi mai frumos ca niciodată. Aţi văzut ce-a zis ăla?” Şi atunci, la un moment dat, nu te gândeşti că… cum am zis eu, nu ştiu, vine unul şi Brutus te înjunghie. N-ai de unde să ştii.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Citește mai departe:

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.