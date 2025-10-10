Horoscop 11 octombrie 2025. Energie și romantism pentru Berbeci și Lei, atenție la finanțe pentru Tauri și Fecioare

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Berbecul, astăzi, acordă mai multă atenție corpului său. pe plan financiar, pot apărea provocări legate de împrumuturi restante, așa că fii atent la rambursări. Familia îți va oferi sprijin, dar și așteptări mari. Inima ta tânjește după romantism și socializare, dar responsabilitățile nu trebuie ignorate. Partenerul tău va observa și aprecia calitățile tale, iar tu vei simți din nou admirație din partea celor dragi. Prioritizează sănătatea și consultă un medic dacă este nevoie.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Taur, răsfață-te și bucură-te de viață la maximum! Călătoriile pot aduce stres, dar și recompense financiare. Prețuiește timpul petrecut cu cei care contează cu adevărat pentru tine. Fii discret cu sentimentele tale romantice. Surprizele plăcute pot apărea din locuri neașteptate. Partenerul tău poate fi ocupat, așa că acordă-ți timp pentru tine. Atracția către spiritualitate este puternică astăzi – citește, practică yoga sau ascultă învățături de la un guru.

Gemeni (21 mai – 20 iunie) Gemeni, concentrează-te astăzi atât pe bunăstarea ta mentală, cât și pe cea fizică pentru a progresa cu adevărat. Cheltuielile pentru lucruri esențiale din casă îți pot tensiona bugetul, dar vor preveni probleme viitoare. Evită să dezvălui secrete personale persoanelor apropiate. Treburile de la serviciu îți pot afecta seara, iar partenerul te-ar putea supăra fără intenție; Ține minte: comunicarea rămâne cheia.