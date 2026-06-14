Norocul bate la ușă pentru trei semne zodiacale

Săgetătorul, Fecioara și Scorpionul sunt cele trei semne zodiacale cărora le surâde norocul în săptămâna 15-21 iunie 2026.

Trigonul Venus-Neptun, intrarea lui Chiron în Taur și începutul sezonului Racului creează o energie favorabilă pentru aceste trei semne.

Săgetător: norocul se găsește aproape de casă

Trigonul Venus-Neptun din 17 iunie intensifică relațiile personale ale Săgetătorului și dorința de a găsi un sens în viața de zi cu zi. Astrologia sugerează că aventura cea mai valoroasă nu este neapărat cea mai îndepărtată. Această săptămână poate marca începutul unui capitol bogat – cu condiția să-i implici pe cei apropiați.

Fecioară: vindecare și dezvoltare personală accelerată

Intrarea lui Chiron în Taur pe 19 iunie este considerată un moment de cotitură pentru Fecioară. Astrologia asociază acest tranzit cu o perioadă de dezvoltare personală profundă și cu dobândirea unui simț mai puternic al puterii interioare. Opiniile celorlalți capătă mai puțină greutate, iar oportunitățile noi devin mai ușor de îmbrățișat.

Scorpion: emoțiile devin busola săptămânii

Sezonul Racului, care începe pe 21 iunie, aduce Scorpionului o invitație spre introspecție. Potrivit astrologei, norocul acestei perioade vine din onestitatea față de propriile sentimente, nu din dorințe sau planuri exterioare. Deschiderea față de emoții și față de oportunități sau persoane din trecut poate deschide, în viziunea ei, căi neașteptate.